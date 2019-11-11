Электронный портал медуслуг запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запущен портал закупа медицинских услуг. О механизме его работы рассказала ответственный секретарь Министерства здравоохранения Ботагоз Жакселекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это еще один в цифровизации здравоохранения, сегодня мы запускаем электронный портал закупа медицинских услуг. Начиная с прошлого года, мы закупаем в электронном формате лекарственные средства, благодаря этому обеспечиваются достаточная большая экономия, прозрачность, ожидаем такого же эффекта от закупа в электронном формате медицинских услуг», - сказала Ботагоз Жакселекова в кулуарах в СК «Фармация» перед запуском пилотного проекта портала.

Как отметила спикер, в ноябре будет завершена вся тестовая разработка, и весь закуп на 2020 год будет проведен через электронный портал медицинских услуг. В целом, по ее словам, на сегодняшний день объем закупаемых через гарантированный объем бесплатной медицинской помощи составляет порядка 1 трлн тенге.

«Порядка 1 трлн тенге – это наш объем медицинских услуг, который закупается через ГОБМП. С 1 января 2020 года у нас стартует ОСМС, это еще порядка 570 млрд тенге дополнительных средств, которые будут обеспечивать именно пакет медицинских услуг ОСМС. Тем самым, общее финансирование у нас вырастет на 55%-60% и на следующий год составит порядка 1,6 трлн тенге», - сообщила ответсекретарь.

При этом принимать участие в закупе медуслуг смогут как государственные, так и частные компании.

«Участниками конкурсных процедур могут являться как частные, так и государственные медицинские организации. У нас открытый конкурс, присутствует здоровая конкуренция. На сегодняшний день практически половина поставщиков ФСМС – это частные поставщики. В денежном выражении цифра меньше, порядка 13%. Но если сравнивать динамику за последние 3 года, частный рынок достаточно сильно усилил свои позиции в присутствии так называемого госзаказа медицинских услуг», - заключила она.