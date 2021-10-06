«Электронный пастух» появится в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Карагандинской области внедрят систему «Электронный пастух». Это поможет уменьшить ДТП с участием животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О пилотном проекте рассказали на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, состоявшемся в режиме онлайн.

Большой блок вопросов касался безопасности дорожного движения.

Нередко аварии происходят из-за выхода на дорогу животных. Продолжается установка сетчатых ограждений на республиканских трассах. Также решили огородить пастбища проволокой под безопасным высоким напряжением.

В населённых пунктах, где проходит дорога республиканского значения, планируют осветить пешеходные переходы прожекторами. Система проекции дорожной разметки на проезжую часть сделает «зебру» безопасной в ночное время.

В Караганде в 2022 году планируют начать замену системы управления светофорами, которая работает уже почти 18 лет.

Дополнительно осветят дорогу Караганда – Темиртау. Проблема с освещением возникла из-за отсутствия подрядчика. За этот период часть светового оборудования вышла из строя. Сейчас восстановили 50% фонарей, оставшиеся обещают привести в порядок в ближайшее время.

По словам начальника департамента полиции Ерлана Файзуллина, свою эффективность уже показали новые аппаратно-программные комплексы для автоматической фиксации нарушений ПДД. Их установили 1 октября в пяти городах области. И за четыре дня зафиксировано более 14 тысяч правонарушений.

Аким области Женис Касымбек поручил предусмотреть дополнительное финансирование камер видеонаблюдения. Он отметил, что это будет дисциплинировать автомобилистов.