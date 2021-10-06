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    20:16, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Электронный пастух» появится в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Карагандинской области внедрят систему «Электронный пастух». Это поможет уменьшить ДТП с участием животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О пилотном проекте рассказали на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, состоявшемся в режиме онлайн.

    Большой блок вопросов касался безопасности дорожного движения.

    Нередко аварии происходят из-за выхода на дорогу животных. Продолжается установка сетчатых ограждений на республиканских трассах. Также решили огородить пастбища проволокой под безопасным высоким напряжением.

    В населённых пунктах, где проходит дорога республиканского значения, планируют осветить пешеходные переходы прожекторами. Система проекции дорожной разметки на проезжую часть сделает «зебру» безопасной в ночное время.

    В Караганде в 2022 году планируют начать замену системы управления светофорами, которая работает уже почти 18 лет.

    Дополнительно осветят дорогу Караганда – Темиртау. Проблема с освещением возникла из-за отсутствия подрядчика. За этот период часть светового оборудования вышла из строя. Сейчас восстановили 50% фонарей, оставшиеся обещают привести в порядок в ближайшее время.

    По словам начальника департамента полиции Ерлана Файзуллина, свою эффективность уже показали новые аппаратно-программные комплексы для автоматической фиксации нарушений ПДД. Их установили 1 октября в пяти городах области. И за четыре дня зафиксировано более 14 тысяч правонарушений.

    Аким области Женис Касымбек поручил предусмотреть дополнительное финансирование камер видеонаблюдения. Он отметил, что это будет дисциплинировать автомобилистов.


    Теги:
    ДТП Карагандинская область Безопасность
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