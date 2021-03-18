Электронный паспорт вакцинации стал доступным для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил о том, что для вакцинированных полным циклом уже существует электронный паспорт на базе eGov mobile, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции журналист задал вопрос о том, когда появится паспорт вакцинации и как он будет выглядеть?

«Для вакцинированных полным циклом, то есть для тех лиц, которые получили уже две дозы вакцины, на базе eGov mobile уже существует это решение (электронный паспорт). Если вы являетесь пользователем eGgov mobile, а у вас есть приложение в сотовом телефоне, вы можете пройти на свою личную страницу, и там есть такой инструмент, который называется, как личные данные, цифровые документы. Там отображается уже паспорт вакцинации: когда вам была произведена вакцина, в каком учреждений произведена вакцина и ответственный врач, который вносил данные», - сообщил Ерлан Киясов.

По его словам, электронный паспорт реализован в этой базе.

«Сейчас в этом приложении отображена информация только на русском и казахском языках. На данный момент ведется работа, чтобы осуществить транскрипцию на английском языке. В ближайшее время это будет реализовано. Вопросы решаемые. Кроме того, когда вы входите в приложение, есть возможность вывести QR-код из этого паспорта вакцинации», - добавил главный государственный санитарный врач Казахстана.