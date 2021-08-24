Электронный образовательный портал запустят в военных вузах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалистами Министерства обороны и военных вузов Казахстана разработан программно-аппаратный комплекс «е-Интеллект». Пилотный проект по автоматизации и цифровизации учебного процесса будет запущен в системе военного образования с 1 сентября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Комплекс представляет собой электронный образовательный портал, объединяющий все учебные заведения в единое информационное пространство. В нем учтены особенности организации учебного процесса в военных учебных заведениях.
«е-Интеллект» будет функционировать по внутренней ведомственной сети. Он не имеет технических ограничений по наполнению различного типа информацией: видео, фото, текстовые, графические, табличные и другие данные.
Сбор данных в единое хранилище и их сохранность гарантированы благодаря резервному копированию и хранению на едином сервере.
На портале учащиеся и преподавательский состав могут круглосуточно получать актуальную информацию об учебном процессе с любого рабочего компьютера.
Программно-аппаратный комплекс облегчит работу преподавателей, которые будут загружать на единый портал расписание занятий, вести учет контроля успеваемости, мониторинг образовательных программ и многое другое. Руководство вузов может постоянно отслеживать учебный процесс.
В настоящее время комплекс установлен в Военном институте Сухопутных войск. До начала нового учебного года он будет запущен в других военных учебных заведениях оборонного ведомства.
Запуск системы на полную мощность планируется осуществить в несколько этапов до 2025 года. «е-Интеллект» будет интегрирован с имеющимися автоматизированными системами управления Вооруженных сил, а также с единой национальной образовательной базой данных.
Необходимо отметить, что проект разработан в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».
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