Электронный аукцион на предоставление права недропользования проходит в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 ноября 2021 года в 10:00 на сайте оператора электронных аукционов состоится третий электронный аукцион на предоставление права недропользования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
Ранее два электронных аукциона по 25 участкам недр были успешно проведены в конце 2020 года и в начале 2021 года.
Из выставленных на электронный аукцион 18 августа 2021 года
22 участков, 19 ноября будет проведен аукцион по 14 участкам, по остальным восьми участкам в соответствии с пунктом первым статьи 99 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» аукцион на предоставление права недропользования отменен, из-за отсутствия минимального количества участников.
Проведение электронного аукциона позволит создать прозрачный и понятный механизм проведения аукционов в электронной форме, а также внедрения передовых цифровых технологий и привлечь к участию в аукционе вместе с казахстанскими компаниями и иностранные компании и создание новых рабочих мест.
Следить за ходом торгов может каждый желающий. Оператором – АО «Информационно-учетный центр» для этого будет создан отдельный онлайн аукционный зал.
«Дополнительно сообщаем, что во время онлайн-трансляции на Facebook-аккаунте Министерства энергетики РК будет размещаться текущая ситуация по выставленным участкам, которая будет обновляться каждые полчаса», - говорится в сообщении.
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