Электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов завершился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане прошел третий электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородному сырью. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила около 1,8 миллиарда тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Согласно Кодексу Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (далее – Кодекс) с 1 сентября 2020 года Министерство энергетики Республики Казахстан проводит аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам в электронном формате. Министерство энергетики Республики Казахстан разместило извещение о проведении аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам на интернет-ресурсе 18 августа 2021 года по 22 участкам недр.

Дата проведения аукциона была назначена на 19 ноября 2021 года. По восьми участкам аукцион был отменен из-за отсутствия минимального количества участников.

В 17:00 по времени Нур-Султана аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам был завершен. По итогам состоявшегося аукциона - по 14 участкам недр были определены победители аукциона. Сумма стартового размера подписных бонусов по 14-и участкам составляла 425 млн тенге. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила около 1,8 миллиарда тенге.

В соответствии с пунктом 3 статьи 100 Кодекса «О недрах и недропользовании», победитель аукциона в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования итогов аукциона

уплачивает подписной бонус;

направляет в компетентный орган подтверждение оплаты подписного бонуса и подписанный со своей стороны контракт на разведку и добычу или добычу углеводородов, разработанный в соответствии с типовым контрактом на разведку и добычу или добычу углеводородов, утверждаемым компетентным органом.

В случае, если победитель аукциона в течение срока, указанного в пункте 3 статьи 100 Кодекса, не уплатил подписной бонус и (или) не представил в компетентный орган подписанный со своей стороны контракт на недропользование, такое лицо лишается права на заключение контракта, а участок недр повторно выставляется на аукцион.

Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом «О недрах и недропользовании», любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК.

Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения.

Так как аукционы проводятся онлайн и анонимно, участники не видят друг друга. Эта информация недоступна и для специалистов Министерства энергетики РК, которое курирует проведение данных аукционов.

Сервис онлайн-аукционов был запущен 1 сентября 2020 года на портале Реестра госимущества www.gosreestr.kz, разработчиком и держателем которого является АО «Информационно-учетный центр».

Благодаря внедрению данного механизма, проведение аукциона стало более прозрачным и существенно сократило издержки как для бизнеса, так и для государства.

Следить за ходом торгов мог каждый желающий. Оператором, то есть АО «Информационно-учетный центр», по запросу Министерства энергетики РК, был создан отдельный публичный аукционный зал.

Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.