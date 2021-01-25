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    09:24, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов пройдет в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Онлайн аукцион на право разведки и добычи углеводородов пройдет 23 апреля 2021 года, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    Подать заявление на участие в электронном аукционе, на котором планируется реализовать право на разведку и добычу на 15 участках, можно до 25 марта 2021 года включительно на сайте оператора электронных аукционов: www.gosreestr.kz.

    Торги начнутся 23 апреля в 10:00 часов и завершатся в 17:00. На сайте Министерства энергетики, а также на аккаунтах ведомства в социальных сетях будет организована онлайн-трансляция торгов.

    Ознакомиться с наименованиями участков, на которых будет предоставляться право на недропользование, можно на сайте Министерства энергетики.

    Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование на определенный срок, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом «О недрах и недропользовании», проведение любых технологических процессов на участках возможно только с одобрения Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК.

    Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения.

    Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.


    Теги:
    Нефть/газ Закон и право Другие государственные органы Нефть Экономика
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