Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Электронный акт выполненных работ и оказанных услуг признали учетной документацией в РК

19 Января 2023, 18:19
Электронный акт выполненных работ и оказанных услуг признали учетной документацией в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теперь акты выполненных работ, оказанных услуг, которые выписаны в информационной системе «ЭСФ», признаются учетной документацией для налогового учета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

Законом РК от 21 декабря 2022 года 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по электронным актам выполненных работ, оказанных услуг.

В соответствии с внесенными изменениями в статьи 190, 193 и 202 Налогового кодекса с 1 апреля 2018 года акты выполненных работ, оказанных услуг, выписанные в информационной системе «ЭСФ», признаются учетной документацией для налогового учета.

С 1 апреля 2018 года в информационной системе «ЭСФ» реализована возможность выписки электронных актов выполненных работ, оказанных услуг. По состоянию на 1 января 2023 года в системе «ЭСФ» выписано около 11 млн электронных актов выполненных работ, оказанных услуг.

Вышеуказанные изменения внесены для признания таких электронных актов учетной документацией в налоговом учете.

Ранее сообщалось, что крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК.


Новости по теме
Перечень налоговых льгот при оказании или получении благотворительной помощи расширили в РК
Крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК
В Казахстане расширен перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу
Теги:
Читайте также
Перечень налоговых льгот при оказании или получении благотворительной помощи расширили в РК
Крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК
В Казахстане расширен перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу
Следует упростить налоговое законодательство - Алихан Смаилов
На портале «Электронного правительства» появился новый сервис по сдаче декларации
Специальные налоговые режимы: кто не вправе применять с 2023 года?
Лучших налогоплательщиков наградили в Актобе
Как будет регулироваться экспорт семян подсолнечника, пояснил глава Минторговли РК
Новости партнеров
Популярное
1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
2 Алихан Смаилов стал председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына»
3 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
4 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза
5 Строителей в Таразе наказывают за самоуправство

Лента новостей