Электронный акт выполненных работ и оказанных услуг признали учетной документацией в РК

19 Января 2023, 18:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теперь акты выполненных работ, оказанных услуг, которые выписаны в информационной системе «ЭСФ», признаются учетной документацией для налогового учета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

Законом РК от 21 декабря 2022 года 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по электронным актам выполненных работ, оказанных услуг.

В соответствии с внесенными изменениями в статьи 190, 193 и 202 Налогового кодекса с 1 апреля 2018 года акты выполненных работ, оказанных услуг, выписанные в информационной системе «ЭСФ», признаются учетной документацией для налогового учета.

С 1 апреля 2018 года в информационной системе «ЭСФ» реализована возможность выписки электронных актов выполненных работ, оказанных услуг. По состоянию на 1 января 2023 года в системе «ЭСФ» выписано около 11 млн электронных актов выполненных работ, оказанных услуг.

Вышеуказанные изменения внесены для признания таких электронных актов учетной документацией в налоговом учете.

Ранее сообщалось, что крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК.