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Электронных прописок в Казахстане становится больше

25 Февраля 2020 10:58
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Электронных прописок в Казахстане становится больше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно статистическим данным госкорпорации «Правительство для граждан» в 2019 году каждый четвертый казахстанец пожелал зарегистрироваться по месту жительства, не посещая центры обслуживания населения. Так, из более двух миллионов казахстанцев, зарегистрированных по месту жительства, около 500 тысяч оформили прописку онлайн с помощью портала электронного правительства egov.kz, передает МИА «Казинформ» со ccылкой на пресс-службу госкорпорации.

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По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, по итогам года выяснилось, что больше всего онлайн услугой по регистрации по месту жительства воспользовались жители столицы.

«Здесь из общего количества услуг по прописке – 26% приходится на самостоятельное оформление. Также в тройку лидеров вошли Карагандинская и Павлодарская области. На них приходится 20 и 17% соответственно», - рассказала она.

Напомним, зарегистрироваться по месту жительства постоянно или временно можно на портале электронного правительства egov.kz. Для этого и заявителю, и хозяину недвижимости необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Заявителю – для подачи заявки, владельцу – для ее подтверждения. Услуги по регистрации по месту жительства можно найти в разделе «Гражданам» - «Гражданство, миграция и иммиграция» - «Регистрация населения и снятие с регистрационного учета».

К слову, Балташева также добавила, что в январе текущего года количество заявлений на постоянную и временную регистрацию по месту жительства, поданных через портал egov.kz, выросло сразу в 4,5 раза по сравнению с январем 2019. Это около 64 тысяч услуг против 14 тысяч.

Стоит отметить, что с июня 2019 года услуги по регистрации граждан по месту жительства в пилотном режиме осуществляют работники госкорпорации «Правительство для граждан». Пилотный проект дал казахстанцам ряд преимуществ - это оказание услуг по регистрации граждан согласно графику работы ЦОНов (с 9.00 утра до 20.00 вечера без перерыва на обед), увеличение количества работников, имеющих возможность произвести регистрацию в базе данных миграционной полиции, сокращение очередей на услугу по прописке.


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Ключевые слова: Статистика, Цифровой Казахстан, Общество,
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