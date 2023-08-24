Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Электронные табло на автобанах расскажут о погоде и ситуации на дорогах

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
24 Августа 2023, 20:21
Электронные табло на автобанах расскажут о погоде и ситуации на дорогах Фото: t.me/qazavtojol

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности движения на скоростных автомагистралях страны устанавливают информационно-электронные табло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на QazAvtoJol.

Интеллектуальная система предупреждает водителей об изменении погодных условий, ситуации на дороге и указывает на соблюдение соответствующей скорости.

14 электронных табло появятся на шести республиканских автодорогах:

«Астана - Павлодар»;

«Конаев - Талдыкорган»;

«Тараз - Кайнар»;

«Шымкент - Кызылорда»;

«Шымкент - Тараз»;

«Шымкент - граница Узбекистана»

photo photo photo
Транспорт   Дороги   КазАвтоЖол  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно