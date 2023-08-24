Электронные табло на автобанах расскажут о погоде и ситуации на дорогах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности движения на скоростных автомагистралях страны устанавливают информационно-электронные табло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на QazAvtoJol.



Интеллектуальная система предупреждает водителей об изменении погодных условий, ситуации на дороге и указывает на соблюдение соответствующей скорости.

14 электронных табло появятся на шести республиканских автодорогах:

«Астана - Павлодар»;

«Конаев - Талдыкорган»;

«Тараз - Кайнар»;

«Шымкент - Кызылорда»;

«Шымкент - Тараз»;

«Шымкент - граница Узбекистана»