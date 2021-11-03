Электронные сигареты сводят на нет борьбу государства с никотином – мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Мади Ахметов поднял проблему распространения электронных сигарет в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В то время, когда страна борется с пандемией, наблюдается эпидемия одноразовых вейпов среди подростков. Сегодня наступила эпоха одноразовых электронных сигарет, отравляющих умы молодого поколения этим дымом. Молодежь знает, что такое вейп, но в последнее время с появлением одноразовых форм, ситуация кардинально изменилась – вейпы набирают популярность, сигареты сняли с полок и заменили одноразовыми вейпами, содержание никотина в которых в 2,5 раза выше, чем в сигаретах, которые не требуют доливки или же заправки. В результате распространение одноразовых вейпов сводит на нет широкомасштабные усилия государства по ограничению никотина», - заявил Мади Ахметов в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что согласно ст. 110 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» запрещается продажа табачных изделий и электронных сигарет, потребление жидкости лицам в возрасте до 21 года без соответствующих документов, подтверждающих качество продукции, безакцизные марки.

«Кроме того, их нельзя продавать на полках магазинов, которые находятся возле учебных заведений, то есть они должны лежать за закрытыми шторами под полками торговых точек. Однако на полках любого магазина можно увидеть одноразовые вейп с яркими обложками и разнообразными ароматами. Недорогой яд по цене от 2000 тенге свободно продается несовершеннолетним. Помимо магазинов, если вы зайдете в соцсети, то увидите сотни рекламных объявлений, пабликов, в публичных страницах и анонимных телеграм-каналах, которые круглосуточно бесплатно доставляют никотин до вашего дома. Никто не спрашивает о возрасте покупателя», - отметил депутат.

В результате, по его словам, с начала учебного года спрос на вредные сигареты среди учеников увеличился вдвое. В некоторых школах старшеклассников даже перепродают одноразовые сигареты ученикам начальных классов, тем самым вызывая у них интерес к вейпам.

Согласно последним исследования Наццентра общественного здоровья, в 2019 году количество курящих электронных сигарет среди подростков от 11 до 15 лет увеличилось втрое, а среди девочек – в два раза. Лидирует алматинские подростки - 3,9%, поскольку это исследование не проводилось в последние два года, текущая ситуация неизвестна.

«Электронные и одноразовые сигареты, которые запрещены в 35 странах и подлежат особым мерам в 65 странах, поступают к нам из Китая без каких-либо сертификатов и ограничений. Состав вейпа еще не определен. Конкретных исследований нет, а дозу никотина никто не контролирует. По мнению специалистов, химические вещества, тяжелые металлы и никотин в электронных сигаретах постепенно отравляют организм подростков, негативно влияют не только на легкие, повреждает печень, почки и желудок, также негативно влияет на нервную систему несовершеннолетних», - заявил мажилисмен.

Он озвучил свои предложения для решения проблемы.

«Первое. Как получается, что тонна одноразовых вейпов, которая является незаконной и не соответствует никаких техрегламентам, до сих пор регулярно попадает на отечественный рынок через таможню? Где компетентные органы, несущие за этот процесс прямую ответственность? Просим вас расследовать ситуацию и привлечь виновных к ответственности. Второе. Мы призываем изучить состав одноразовых вейпов и сообщить общественности, а также просим компетентный орган немедленно конфисковать одноразовые сигареты до прояснения ситуации. Необходимо организовать общественный контроль над магазинами возле школ и принять строгие меры против нарушителей закона», - перечислил депутат.

«Третье. Необходимо сосредоточить потенциал молодежных центров здоровья и ресурсов, школьных социальных педагогов, финансируемых из госбюджета на комплексную системы информационно-разъяснительные работы среди подростков и родителей. Просим Правительство взять этот вопрос на особый контроль», - заключил М. Ахметов.