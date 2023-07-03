Электронные сигареты на 6 млрд тенге изъяли на границе с Китаем

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Вейпы весом 155,8 тонны, стоимостью 6,1 млрд тенге, изъяты на таможенном посту «Алаколь» на границе с Китаем. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

Работниками таможенного поста «Алаколь» ДГД по области Жетысу совместно с сотрудниками департамента экономических расследовании по области Жетысу при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств пресечен факт незаконного ввоза одноразовых электронных сигарет, жидкостей к электронным сигаретам и аксессуары к электронным сигаретам.

Основанием задержания товаров и транспортных средств явилось непредоставление документов и недекларирование товаров при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС.

Так, с 1 по 6 марта 2023 года на таможенный пост «Алаколь» ДГД по области Жетысу прибыли 8 автотранспортных средств из КНР.

Однако в нарушение статьи 154 Таможенного кодекса перевозчик своевременно не уведомил таможенный орган о прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС и не представил документы на товар. За данные нарушения перевозчик привлечен к административной ответственности по статьям 524 и 531 КоАП РК.

При проведении таможенного досмотра товаров и транспортных средств были обнаружены электронные сигареты (вейпы) общим весом 155,8 тн. Согласно заключению специалистов общая стоимость товара составила 6, 1 млрд тенге, предполагаемая сумма таможенных платежей и налогов составляет 1,9 млрд. тенге.

Материалы переданы в ДЭР по области Жетысу для проведения дальнейших процессуальных действий.