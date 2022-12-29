Электронные сигареты ДУМК признало харамом

29 Декабря 2022, 19:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Духовное управление мусульман Казахстана признало электронные сигареты харамом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что ряд новых фетв был принят на XXXVI заседании Совета улемов ДУМК под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы. В частности, был утвержден текст фетвы «Предписание об употреблении электронных сигарет».

На официальной странице в Instagram Духовного управления мусульман Казахстана сообщается, что электронные сигареты - это новый тип сигарет с химической смесью и жидкостью, со специальным сменным картриджем, который поставляет никотин и токсичные вещества в организм человека через дыхательные пути. Ряд ученых признали курение сигарет харамом, утверждая, что курение наносит вред здоровью человека.

В священном Коране говорится: «Не обрекайте сами себя на погибель…» (сура «Бакара», 195-аят)

Имам Тахтауи также приводит слова ань-Нажму аль-Гази: «Табак появился в XV веке в Дамаске. Хоть и от курения человек не пьянеет, оно считается харамом. В риуаятте, полученном из Умму Салама, Пророк говорит: «Запрещается то, от чего пьянеют и от чего не остается сил».

Ученый шейх Мухаммад аль-Айни выделил четыре причины того, почему курение считается харамом:

1. Вред здоровью человека

2. Является одним из видов наркотических средств и делает человека слабее

3. Из-за неприятного запаха наносится вред некурящему

4. Расточительность

В качестве примера говорится, что Комитет Улемов Иордании также запретил употребление электронных сигарет.

«Помимо этого, ученые Всемирной Организации здоровья, исламской медицины с научной точки зрения неоднократно отмечали, что электронные сигареты, кальян и другие виды табака являются вредны для здоровья человека. Поэтому употребление электронных сигарет признано харамом, так как человек получает не меньше вреда, чем от обычных сигарет. Исходя из вышеперечисленного, электронные сигареты являются харамом, поскольку вредны для здоровья человека», - говорится в сообщении Совета улемов ДУМК.

Фото: muftyat.kz