Электронные очереди в детсады внедряют в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- К осени планируется перевести на электронный режим госуслугу по постановке детей в очередь на детские сады. Об этом сегодня в ходе аппаратного совещания в областном акимате сообщила руководитель управления образования Батима Даумова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что поручение такое было дано акимом области на расширенной коллегии управления образования весной этого года. Архимедом Мухамбетовым было поручено перевести полностью в электронный режим государственную услугу по постановке детей в очередь в дошкольные организации до конца 2018 года в городах Костанай, Лисаковск, Рудный до 1 сентября.

«На сегодня областной сессией маслихата выделено 24,5 млн. тенге, для того чтобы внедрить автоматизацию электронной очереди в Костанае к 1 сентябрю,- сообщила Б. Даумова. - По отчетным данным других отделов образования акиматов городов и районов, запланированных и выделяемых средств на автоматизацию очередности не имеется».



Руководитель профильного ведомства напомнила, насколько важна эта процедура в рамках реализации программы цифровизации.

«Автоматизация является одним из важных условий создания новой версии Национальной образовательной базы данных, которая будет запущена с 2019 года. В ней также будет доступна и программа 1С путем интегрирования централизованных бухгалтерий. Сбор данных в новой базе данных будет осуществляться в автоматическом режиме постоянно. Станет возможным не только хранить и обрабатывать информационные данные, но и формировать отчетность в динамике лет. Поэтому вопрос автоматизации очередности - один из важных во внедрении цифровизации образования»,- пояснила руководитель управления образования.

К слову, по данным ведомства, на сегодня показатель охвата детей от 3 до 6 лет составляет 99,7%. В прошлом году за счет размещения госзаказа в дошкольных организациях было введено 330 мест. В этом году за счёт ГЧП планируется создать 505 новых мест.

Также, проводится работа по повышению качественного состава педагогов дошкольных организаций путем заочного обучения имеющихся неспециалистов в педагогических и гуманитарных колледжах области.

Высокое уровня также достиг показатель по доле дошкольных организаций, создавших условия для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями. Теперь, по словам Б. Даумовой, в 49 детских садах городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык работают специалисты - логопеды, дефектологи, тифлопедагоги, имеется соответствующее оборудование и образовательные программы.