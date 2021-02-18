Электронные госуслуги: на что чаще жалуются павлодарцы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Теперь в Павлодарской области уже более 600 услуг можно получать через интернет-портал электронного правительства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей области в 2020 году всего оказано более восьми миллионов услуг, из них 98 процентов оказано в электронном формате», - сказал на брифинге руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Павлодарской области Ержан Карымсаков.

В ведомстве напомнили, что по поручению Президента Казахстана в 2020 году уровень государственных услуг, переведённых в электронный формат, должен составлять не меньше 90 процентов. Сейчас в регионе уже более 600 услуг можно получать через интернет-портал электронного правительства, в том числе наиболее востребованные среди населения: получение водительских удостоверений, регистрацию транспортных средств, выдачу дубликатов государственных номерных знаков.

«В области функционируют 824 уголка самообслуживания в акиматах, школах, библиотеках, больницах, местах массового скопления людей, посредством которых с начала текущего года получено свыше 50 000 услуг. Кроме того, департамент госслужбы ведёт контроль за качеством оказания госуслуг, - добавили в пресс-службе ведомства. - За прошедший год проведено 24 проверки по вопросам госуслуг, выявлено 1 711 нарушений. Наибольшее количество выявлено в сфере сельского хозяйства».

Основные нарушения - срыв сроков, истребование документов, не установленных стандартами, нарушения процедур оказания госуслуг. Из 25 рассмотренных обращений граждан, по данным департамента, по трём доводы заявителей нашли своё подтверждение. После рассмотрения права граждан восстановлены.

Чаще всего граждане жалуются на качество оказания госуслуг по предоставлению жилья и его приватизации, по регистрации лиц в виде безработного, по начислению адресной соцпомощи, оказанию помощи детям, оставшимся без попечения родителей, отметили в ведомстве.