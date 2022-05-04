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Электронные документы планируют юридически уравнять с бумажными в Казахстане
4 Мая 2022 12:08

Электронные документы планируют юридически уравнять с бумажными в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Электронные документы планируется сделать юридически равнозначными их бумажным аналогам. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности».

«С каждым годом граждане все активнее используют цифровые документы для своих нужд. Например, только в прошлом году цифровыми документами воспользовались 32 млн раз. Для сравнения, в 2020 году – всего 3,6 млн раз. Законопроектом предусматривается закрепить юридическую равнозначность электронных документов их бумажным аналогам, устранить имеющиеся коллизии и разночтения в законах, которые препятствуют полноценному применению электронных документов, расширить сферу применения сервиса цифровых документов», – заявил Багдат Мусин, представляя законопроект.

Министр напомнил, что о необходимости юридического признания базовых документов в электронном формате говорил Глава государства на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года. Законопроектом предусмотрен перевод в электронный формат свидетельств по государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака и другие.

Это будет удобно для граждан тем, что исключается необходимость очной явки, гражданин в любое время сможет распечатать либо предъявить электронную версию с QR-кодом. В случае утери документа исключается необходимость обращения за дубликатом. Сохраняется возможность получения документа на бумажном носителе по желанию самого гражданина либо в случае выезда за пределы страны.

Мусин также сообщил, что функции по государственной регистрации актов гражданского состояния будут переданы в Государственную корпорацию «Правительство для граждан», которая обладает необходимой сервисной инфраструктурой и компетенциями для оказания госуслуг.

Законопроектом предусмотрен пакет поправок по полноценному запуску цифровой трансформации государственного управления. Это закрепление цифровой трансформации в качестве приоритета в деятельности госаппарата и внедрение инструментов реинжиниринга бизнес-процессов, определение статуса уполномоченного органа в сфере информатизации и его подведомственной организации.

Автор:
Корреспондент
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