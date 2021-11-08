Электронные браслеты наденут на педофилов в Казахстане с 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с начала 2022 года на педофилов наденут электронные браслеты. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

«Для усовершенствования пробационного контроля мы внедряем электронные браслеты. В первую очередь, с первого января 2022 года они будут применяться к педофилам»,- сказал Ерлан Тургумбаев.

Ранее глава МВД рассказал о разработанных законодательных поправках.

«В реализацию Послания Главы государства народу Казахстана министерством разработаны законодательные поправки», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр пояснил, что эти поправки предусматривают передачу:

– отдельных функций в сфере миграции в Минтруда (межведомственная координация, мониторинг миграционных процессов, выдача разрешений трудовым иммигрантам, работа с беженцами);

– медицинского обеспечения осужденных во всех пенитенциарных учреждениях – в ведение органов здравоохранения;

– оказание содействия в получении социально-правовой помощи подучетным службы пробации – местным исполнительным органам.