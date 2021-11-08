Электронные браслеты наденут на педофилов в Казахстане с 2022 года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с начала 2022 года на педофилов наденут электронные браслеты. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.
«Для усовершенствования пробационного контроля мы внедряем электронные браслеты. В первую очередь, с первого января 2022 года они будут применяться к педофилам»,- сказал Ерлан Тургумбаев.
Ранее глава МВД рассказал о разработанных законодательных поправках.
«В реализацию Послания Главы государства народу Казахстана министерством разработаны законодательные поправки», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Министр пояснил, что эти поправки предусматривают передачу:
– отдельных функций в сфере миграции в Минтруда (межведомственная координация, мониторинг миграционных процессов, выдача разрешений трудовым иммигрантам, работа с беженцами);
– медицинского обеспечения осужденных во всех пенитенциарных учреждениях – в ведение органов здравоохранения;
– оказание содействия в получении социально-правовой помощи подучетным службы пробации – местным исполнительным органам.
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