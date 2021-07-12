Электронные браслеты к нарушающим порядок осуждённым планируют использовать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют использовать электронные браслеты в отношении осуждённых, нарушающих порядок отбывания наказания. Об этом сообщила начальник управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга она рассказала об изменениях, внедренных в местах лишения свободы.

В частности, по ее словам, на сегодня исключен перевод осужденных с инвалидностью в учреждение полной безопасности (абзац 3 части 3-1 статьи 96 УИК); предусмотрено обязательное уведомление прокурора об изменении степени поведения, условий содержания, поощрений, взысканий, ходатайства УДО, ЗНМ (приказа МВД № 819 от 17 ноября 2014 года); сокращены сроки рассмотрения представления об освобождении по болезни осужденного (абзац второй части 4 статьи 478 УПК) с месяца до десяти суток; из перечня видов дисциплинарных взысканий исключено применение штрафа, как нормы, ухудшающей материальное положение осужденного (часть 1 статьи 131 УИК); сокращен срок содержания в одиночной камере до 4 месяцев (подпункт 5 пункт 1 статья 131 УИК); увеличены свидания переведенным осужденным в учреждении смешанной безопасности (часть 7 статьи 92 УИК) - два краткосрочных и два длительных свидания в течение года; пересмотрен расчет времени содержания осужденных (зачет срока содержания под стражей при назначении наказания в виде лишения свободы один день содержания под стражей за два дня в учреждении минимальной безопасности и 1,5 дня в учреждении средней безопасности, два дня отбывания наказания в виде ограничения свободы, часть 3 статьи 62 УК).

«Кроме того, внедряются дистанционные технические средства контроля за подучетными лицами служб пробации. Предполагается использование электронных браслетов в отношении осуждённых, нарушающих порядок отбывания наказания, и смартфонов – к положительно характеризующимся лицам», - добавила Бибигуль Мунайтпасова.