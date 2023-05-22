Электронные билеты вводят в общественном транспорте в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном вводится электронная система оплаты проезда в городских пассажирских автобусах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение двух месяцев данная система оплаты за проезд будет действовать в тестовом режиме, а с 19 августа она вступит в полное использование. Работы по внедрению ЭСОП ведет ТОО AlemPay, заключены договоры со всеми автоперевозчиками», - сообщили в горакимате.

Таким образом, пассажирам теперь за проезд на городских маршрутах можно будет расплачиваться 7 видами оплат: транспортной картой, которая станет основной видом оплаты, банковской картой, QR, SMS - оплата с баланса сотового телефона, через мобильные приложения, NFС (использование телефона вместо банковской карты), через мобильные приложения (SMSBUS, «Мой билайн», «Мой актив» и т.д.), а также наличными.

«В тестовый период стоимость проезда как по карте, так и по расчету наличными не меняется. Но с 19 августа стоимость оплаты наличными составит 150 тенге»,- добавили в акимате.

Были презентованы 4 вида карт: голубая карта для взрослых пассажиров, проезд по городу составляет 100 тенге. Красная карта для пенсионеров, проезд составляет на 10 тенге меньше от установленного тарифа. Так же данный вид карты выдается инвалидам 3 группы.

Есть зеленая карта, предназначенная для детей от 7 до 18 лет, проезд составляет 50% от стоимости установленного тарифа.

Желтая социальная карта - проезд бесплатный. Она будет выдаваться инвалидам 1 и 2 группы, участникам и инвалидам ВОВ и ветеранов, приравненные к ним, для детей - инвалидов до 18 лет, ветеранов боевых действий на территории других государств, многодетных матерей (награжденные подвесками «Қумыс алқа» и «Алтын алқа»), а так же получившие ранее звание «мать-героиня» и награжденные орденами «Материнская слава» 1-й и 2й степени). Карта будет выдаваться при предъявлении подтверждающих документов.