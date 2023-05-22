Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Электронные билеты вводят в общественном транспорте в Рудном

Автор:  
Жанна Мусабаева
22 Мая 2023, 14:39
Электронные билеты вводят в общественном транспорте в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном вводится электронная система оплаты проезда в городских пассажирских автобусах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение двух месяцев данная система оплаты за проезд будет действовать в тестовом режиме, а с 19 августа она вступит в полное использование. Работы по внедрению ЭСОП ведет ТОО AlemPay, заключены договоры со всеми автоперевозчиками», - сообщили в горакимате.

Таким образом, пассажирам теперь за проезд на городских маршрутах можно будет расплачиваться 7 видами оплат: транспортной картой, которая станет основной видом оплаты, банковской картой, QR, SMS - оплата с баланса сотового телефона, через мобильные приложения, NFС (использование телефона вместо банковской карты), через мобильные приложения (SMSBUS, «Мой билайн», «Мой актив» и т.д.), а также наличными.

«В тестовый период стоимость проезда как по карте, так и по расчету наличными не меняется. Но с 19 августа стоимость оплаты наличными составит 150 тенге»,- добавили в акимате.

Были презентованы 4 вида карт: голубая карта для взрослых пассажиров, проезд по городу составляет 100 тенге. Красная карта для пенсионеров, проезд составляет на 10 тенге меньше от установленного тарифа. Так же данный вид карты выдается инвалидам 3 группы.

Есть зеленая карта, предназначенная для детей от 7 до 18 лет, проезд составляет 50% от стоимости установленного тарифа.

Желтая социальная карта - проезд бесплатный. Она будет выдаваться инвалидам 1 и 2 группы, участникам и инвалидам ВОВ и ветеранов, приравненные к ним, для детей - инвалидов до 18 лет, ветеранов боевых действий на территории других государств, многодетных матерей (награжденные подвесками «Қумыс алқа» и «Алтын алқа»), а так же получившие ранее звание «мать-героиня» и награжденные орденами «Материнская слава» 1-й и 2й степени). Карта будет выдаваться при предъявлении подтверждающих документов.


Костанайская область   Транспорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау
Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау
Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»
Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»
Почти 900 кв. метров кровли жилого дома горит в Караганде
Почти 900 кв. метров кровли жилого дома горит в Караганде
Причину крупного пожара в жилом доме озвучили в Караганде
Причину крупного пожара в жилом доме озвучили в Караганде
Итоги полумарафона Astana Half 2023 подвели в столице
Итоги полумарафона Astana Half 2023 подвели в столице
Гроза и град обрушились на Алматы
Гроза и град обрушились на Алматы
Золотая дружба – ТРК Президента представил фильм о сотрудничестве Казахстана и Китая
Золотая дружба – ТРК Президента представил фильм о сотрудничестве Казахстана и Китая
Уникальную операцию на позвоночнике провели 3-летнему ребенку в столице в рамках ОСМС
Уникальную операцию на позвоночнике провели 3-летнему ребенку в столице в рамках ОСМС
Казахстанский школьник стал призером конкурса научных проектов ISEF – 2023 в Далласе
Казахстанский школьник стал призером конкурса научных проектов ISEF – 2023 в Далласе