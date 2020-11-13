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Электронные автоматические весы появятся на дорогах Казахстана

13 Ноября 2020 16:02
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Электронные автоматические весы появятся на дорогах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автоматизированные станции замеров весогабаритных параметров автомобиля до 2025 года появятся на всех автодорогах республиканского значения. Первые «весы-автомат» в пилотном режиме планируется запустить до июня следующего года на автодороге Екатеринбург-Алматы, вблизи поселка Талапкер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Как пояснили в ведомстве, интенсивность перевозок тяжеловесных грузов оказывает существенное влияние на износ и разрушение дорожных покрытий. Внедрение новой технологии - автоматизированных станций измерения веса - позволит охватить весогабаритным контролем весь поток грузовых транспортных средств, выявить и привлечь к административной ответственности всех нарушителей. Таким образом будет повышена дисциплина перевозчиков и сохранность автомобильных дорог, снижены затраты на их ремонт.

Процесс измерения весогабаритных параметров транспорта проводится автоматически, без участия инспекторов органов транспортного контроля. Административная практика по выявленным нарушениям будет осуществляться по принципу работы системы «Сергек», что способствует исключению человеческого фактора и минимизации административных барьеров в системе транспортного контроля.

В рамках Государственной программы «Нурлы жол» до 2025 года на казахстанских автодорогах планируется установить 112 автоматизированных станций измерения. Работа по автоматизации процессов обеспечения сохранности автодорог ведётся МИИР РК в рамках исполнения поручения Главы государства, сообщили в ведомстве.


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#Другие государственные органы   #Дороги  
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