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    12:08, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Электронную систему отслеживания местоположения ребенка запустят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запустят электронную систему отслеживания местоположения ребенка «Найди меня». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я хотел бы отметить планируемые пилотные проекты, которые будут реализованы Министерством внутренних дел в этом году. Это система детской безопасности «Найди меня», позволяющая отслеживать местоположение ребенка», - сказал Нурдильда Ораз.

    По его словам, заработает мобильное приложение по мониторингу трекеров, работающих в сети Bluetooth.

    «Приложение устанавливается на смартфоны родителей, а трекеры можно прикрепить к одежде ребенка или на школьные рюкзаки. В случае утери связи с ребенком, родитель включает в приложении режим поиска маяка трекера. Кроме того, система будет интегрирована с Центром оперативного управления, а значит сигнал о розыске ребенка автоматически будет поступать в полицию», - пояснил Нурдильда Ораз.


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