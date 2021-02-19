Электронную очередь внедрят на всех пунктах границы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Президента по усилению контроля за трансграничной торговлей, будет разработан Комплексный план по противодействию нелегальному торговому обороту на границе. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Плана определены следующие задачи. В целях исключения лжетранзита и поставки товаров в адрес фиктивных получателей расширяется применение навигационных пломб на автотранспортные средства. Для полноты уплаты налогов вводится контроль по всей цепочке от импорта до розничной реализации путем оформления электронных сопроводительных накладных на товары. Обеспечивается обмен информацией о количестве и стоимости товаров с уполномоченными органами стран ЕАЭС», - сказал Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

Также по его словам, проводится пилотный проект по цифровой маркировке алкогольной продукции. Дальнейшие меры налогового администрирования будут определены по итогам пилота.

«Будут реализованы и другие мероприятия, направленные на борьбу с нелегальным торговым оборотом. Ожидается дальнейшая модернизация пунктов пропуска с внедрением технологии искусственного интеллекта и автоматического управления потоками транспорта. В рамках займа ЭксИмБанка КНР планируется строительство Ситуационного Центра и модернизация 9 авто и 1 ж/д пунктов пропуска», - отметил министр.

«По примеру пункта пропуска «Нұр жолы» на всех участках границы, где наблюдается скопление транспорта, планируется внедрение системы «Электронной очереди». Она позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь», - добавил он.