Электронную очередь внедрят на границе Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца февраля будет внедрена электронная очередь еще на четырех пунктах пропуска на государственных границах Казахстана. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов РК.

Система электронной очереди создана и обслуживается отечественными разработчиками и специалистами сервиса онлайн бронирования «CarGoRuqsat» АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов РК.

Из четырех пунктов пропуска - два на границе с Китаем – это пункты пропуска «Бахты» (Абайская область ) и «Майкапчагай» (ВКО). В «Бахты» сервис «CarGoRuqsat» заработает с 15 февраля, на автопереходе «Майкапчагай» - с 20 февраля. Ранее на казахстанско-китайской границе была внедрена электронная очередь на пунктах пропуска «Достык» и «Нур-Жолы». Другие два пункта пропуска находятся на юго-западе страны. Это пункты пропуска «Темир-Баба» - с 22 февраля и «Тажен» – с 27 февраля. Оба пункта пропуска находятся в Мангистауской области. Первый – на границе с Туркменистаном, второй – с Узбекистаном.

В системе зарегистрировано около 7,5 тысяч пользователей, которыми произведено 84 тысячи операций по бронированию очереди.

По сообщению разработчиков, сервис постоянно эволюционирует и улучшается. В скором времени он будет дополнен проверкой личности через Face ID, а также заработает подтверждение личности через банковскую карту - для иностранных граждан.

«Так как проверку через государственные базы данных проходят казахстанские перевозчики, по иностранным перевозчикам интеграций с базами данных у нас нет, соответственно, имели место факты неправомерного заполнения очереди. Так, представители нескольких иностранных компаний бронировали очередь, видоизменяя госномера транспортных средств, то есть вбивая их в одном случае со знаком «тире», в другом случае – с «пробелом» и так далее, разные вариации. Так они массово занимали бронь, а уже потом имели возможность передвигать машины своих клиентов.

Анализ показал, что за два месяца с момента запуска сервиса границу через пункт пропуска «Достык» пересекли 1759 транспортных средств, из которых 1108 или 63 процента – это машины от этих пользователей. Из-за нарушения пользовательского соглашения аккаунты данных пользователей были заблокированы. В случае, если фуры с указанными в брони номерами прибудут на границу – они проедут, но передвигать очередь или отменять какую-то бронь указанный пользователь уже не может.

Материалы по факту нарушения пользовательского соглашения будут переданы в правоохранительные органы для дачи соответствующей оценки таким действиям. В соответствии с заключенным пользовательским соглашением разблокировка аккаунтов пользователей, нарушивших пользовательское соглашение, возможно по истечении 90 календарных дней либо раньше – по решению суда», - сообщил главный специалист АО «Информационно-учетный центр» МФ РК Азамат Курманов.

Напомним, с 23 ноября 2022 года на нескольких пунктах пропуска казахстанско-китайской границы была внедрена электронная очередь – сервис «CarGoRuqsat». Сервис был запущен на цифровой платформе Qoldau.kz и является бесплатным для пользователей.

Задача сервиса электронной очереди CarGoRuqsat» состоит в том, чтобы перевозчики могли заранее забронировать очередь, и очередь эта была публичной. Во-первых, это ускорило процесс прохождения грузовых машин границ. За счет того, что еще на стадии бронирования перевозчики проходят форматно-логический контроль. Система проверяет заявителя на наличие долгов по налогам, за проезд по платным дорогам, проверяет регистрацию тягача и прицепа и так далее. Вторая задача сервиса – минимизировать риски неправомерной манипуляции с очередью на границе.