Электронную карту региона создали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Электронную карту региона создали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики областного акимата.

Геоинформационный портал Атырауской области создан по заказу Ситуационного центра аппарата акима Атырауской области. Это первая подробная электронная карта города и области с данными по каждому объекту социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры региона. Пользоваться геопорталом можно не только с персонального компьютера, но и с любого мобильного устройства на базе Android и iOS - для этого есть мобильное приложение Smart Атырау. Это позволяет жителям и гостям области с легкостью находить информацию о местонахождении различных организаций с их контактными данными и режимом работы, в том числе ЦОНов, поликлиник, аптек, гостиниц, банкоматов, АЗС и других социально важных объектов. Также доступна информация по автобусным маршрутам и остановкам», проинформировали в УВП областного акимата.

Геопортал также позволяет также быть в курсе многих событий благодаря таким разделам, как «Мероприятия», «Карта правонарушений», а также принимать участие в процессе управления регионом через сервис «Обращения».

«Теперь каждый человек может ознакомиться с Генеральным планом развития города Атырау, в том числе с красными линиями в существующей и проектируемой части города. С целью экономического развития области опубликованы перспективные проекты для потенциальных инвесторов с описанием цели, общей стоимости, текущего состояния и его преимуществ. Принцип открытых данных также обеспечивается ежегодно обновляемыми статистическими данными по сельским населенным пунктам Атырауской области. Для предпринимателей будет полезна регулярная публикация информации о проводимых в области земельных аукционах и конкурсах. Отличительной особенностью этого сервиса является указание местоположения участка, выставленного на торги с указанием условий участия, а также местами приема заявок. Это позволит потенциальному участнику торгов заранее оценить преимущества данного участка», - информирует УВП акимата области.

Пояснив, что дальнейшее развитие геопортала направлено не только на увеличение доступной всем информации, но и на цифровизацию и автоматизацию, а также на обеспечение качества предоставляемых услуг, сервисов.





