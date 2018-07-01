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Электронную карту региона создали в Атырауской области

24 Июля 2018 14:22 230
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Электронную карту региона создали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ  - Электронную карту региона создали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики областного акимата.

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Геоинформационный портал Атырауской области создан по заказу Ситуационного центра аппарата акима Атырауской области. Это первая подробная электронная карта города и области с данными по каждому объекту социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры региона. Пользоваться геопорталом можно не только с персонального компьютера, но и с любого мобильного устройства на базе Android и iOS - для этого есть мобильное приложение Smart Атырау. Это позволяет жителям и гостям области с легкостью находить информацию о местонахождении различных организаций с их контактными данными и режимом работы, в том числе ЦОНов, поликлиник, аптек, гостиниц, банкоматов, АЗС и других социально важных объектов. Также доступна информация по автобусным маршрутам и остановкам», проинформировали в УВП областного акимата.

Геопортал также позволяет также быть в курсе многих событий благодаря таким разделам, как «Мероприятия», «Карта правонарушений», а также принимать  участие в процессе управления регионом через сервис «Обращения».

«Теперь каждый человек  может ознакомиться с Генеральным планом развития города Атырау, в том числе с красными линиями в существующей и проектируемой части города. С целью экономического развития области опубликованы перспективные проекты для потенциальных инвесторов с описанием цели, общей стоимости, текущего состояния и его преимуществ. Принцип открытых данных также обеспечивается ежегодно обновляемыми статистическими данными по сельским населенным пунктам Атырауской области. Для предпринимателей будет полезна регулярная публикация информации о проводимых в области земельных аукционах и конкурсах. Отличительной особенностью этого сервиса является указание местоположения участка, выставленного на торги с указанием условий участия, а также местами приема заявок. Это позволит потенциальному участнику торгов заранее оценить преимущества данного участка», - информирует УВП акимата области.

Пояснив, что дальнейшее развитие геопортала направлено не только на увеличение доступной всем информации, но и на цифровизацию и автоматизацию, а также на обеспечение качества предоставляемых услуг, сервисов. 


Электронную карту региона создали в Атырауской области
Электронную карту региона создали в Атырауской области

 

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Ключевые слова: Акимат, Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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