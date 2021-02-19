Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Электронную карту аварийности на дорогах запустили в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
19 Февраля 2021, 14:15
Электронную карту аварийности на дорогах запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК презентовали электронную Карту аварийности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель Генпрокурора РК Марат Ахметжанов в ходе презентация цифровых проектов Комитета по правовой статистике и специальным учетам, на карте отображается статистика по дорожно-транспортным происшествиям, повлекшим гибель или ранение людей.

Простые ДТП без последствий для жизни и здоровья граждан не учитываются.

Карта полезна для местных исполнительных органов, служб дорожной полиции, АО «НК «КазАвтоЖол», а именно для профилактики и снижения аварийности, своевременного принятия мер для расстановки необходимых дорожных знаков и разметки, своевременного ремонта аварийных участков, а также для анализа принятия соответствующих управленческих решений.

Детальную информацию об аварийности на дорогах и улицах страны можно посмотреть на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам qqamqor.gov.kz в разделе «Информационный сервис».

Для этого нужно пройти в окно «Геоинформационные системы», выбрать вкладку «ДТП», а также задать интересуемые параметры времени и региона.


Восточно-Казахстанская область   ДТП   Генпрокуратура   Транспорт   Безопасность   Цифровой Казахстан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению