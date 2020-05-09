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Электронную фотовыставку военных лет провели в Акмолинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Мая 2020, 11:14
Электронную фотовыставку военных лет провели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в праздновании 75-летие Победы в Великой Отечественной войне государственным архивом Акмолинской области на просторах интернета проведена виртуальная фотовыставка «Қаһармандыққа тағзым». В экспозиции были представлены архивные снимки местных боевых дивизий, сформированных для борьбы против фашизма, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

С первых дней войны и до ее окончания казахстанцы полностью подчинили свою жизнь задачам обороны. Достойный вклад в победу внесли и жители Акмолинской области.

В 1939 году город Акмолинск стал областным центром и к началу Великой Отечественной войны он уже был достаточно большим городом с развитой по тем временам промышленностью. Областной центр сыграл важную роль в формировании казахстанских воинских частей.
Здесь были сформированы 310-ая, 387-ая, 29-ая стрелковые и 106-ая кавалерийская дивизии.

«В этот день, когда на всем постсоветском пространстве празднуется юбилей Великой Победы, важно еще раз громко напомнить всем, особенно молодому поколению о тех страницах истории, которые связаны с этой войной. Цель нашей виртуальной фотовыставки – пробудить чувство гордости за свою страну и ее героев, подаривших нам мирное небо над головой», - прокомментировал директор областного архива Темирбек Батырханов.

К слову, сегодня в регионе проведено множество и других мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ, среди них онлайн-акция «Бессмертный полк», бесконтактные концерты во дворах ветеранов войны, онлайн-обзор военных писем, челленджи песен военных лет и другие.

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