Электронную библиотеку в автобусах оборудовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 60-ти автобусах Караганды появится возможность чтения электронных книг. На сегодняшний день электронные библиотеки оборудованы в 22-х. Для чтения пассажирам достаточно иметь смартфоны с подключением к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Электронная библиотека в автобусах оборудована при поддержке городского акимата в рамках проекта «Жол үстіндегі кітапхана». Пока опция «чтение книг по QR-кодам» доступна в 22-х автобусах шести маршрутов – № 65, 5, 1, 70, 43, 118э.

Чтобы насладиться произведениями казахской, русской и зарубежной литературы, пассажирам достаточно сканировать QR-код, размещенный на стикерах в центральной части салона автобуса.

«Библиотека на колесах оборудована для приобщения к чтению художественной литературы. Для выбора книги одного из трех разделов – казахская, русская и зарубежная классика – пассажиру необходимо пройти по ссылке. Среди произведений можно выбрать «Көксерек» М. Ауэзова, «Ескендір» А. Кунанбайулы, сказки А. С. Пушкина, «Затерянный мир» Артура Конан Дойла и другие книги. В проекте задействованы маршруты с большой протяженностью и активным пассажиропотоком», – говорят в городском акимате.

В ближайшее время электронные библиотеки будут в 60-ти городских автобусах 13-ти маршрутов – кроме № 65, 5, 1, 70, 43, 118э, еще и в № 40, 53, 33, 146э, 56, 41, 19. Всего в цифровом архиве библиотеки пока - 41 произведение. Из них 21 – казахской классики, 14 – зарубежной и 6 – русской классики.