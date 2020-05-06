Электронную базу данных участников ВОВ создали в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанский государственный архив создал электронную базу данных участников Великой Отечественной войны «Мы помним ваши имена», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления культуры, архивов и документации Куралбек Атамуратов отметил, что это единственная подобная база данных в республике. В ней систематизировали информацию о североказахстанцах, вернувшихся с поля боя, погибших и пропавших без вести. В базе содержится информация о персональных данных призывников.

«Для поиска сведений использовали документы департамента обороны нашей области, Министерства обороны РФ, документы районных архивов, интернет-ресурсы, книги и научные статьи. Выявили более 67 тысяч призывников. Например, по Мамлютскому району дополнительно установили имена 135 призывников. Внесли уточнения в списки Героев Советского союза. В архивах Беларуси нашли информацию о 8 североказахстанцах-участниках партизанского движения. Скрупулезно изучаются списки погибших в концлагерях Германии», - рассказал К. Атамуратов.

Он добавил, что после презентации базы увеличилось количество обращений от родственников солдат. Базу разместили на сайте областного архива.