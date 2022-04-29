Электронное голосование поддерживают 34,3% опрошенных карагандинцев – ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров с рабочим визитом посетил Карагандинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс – службу Центризбиркома.

Глава ЦИК посетил Карагандинский сельский округ Абайского района, где встретился с жителями села Жартас и избранным 25 июля 2021 года акимом Владиславом Кирей. Следует отметить, что это самый молодой сельский аким в стране, избранный прямым голосованием.

Аким поделился своим опытом участия в выборах и отметил, что одним из самых эффективных видов агитации в сельской местности являются личные встречи с населением. В свою очередь, председатель ЦИК подчеркнул, что кандидаты также могут организовывать и проводить дебаты без каких-либо ограничений и это поможет избирателям сделать осознанный выбор.

Сельчане дали положительную оценку прошедшим выборам акима села и работе избранного ими акима.

В ходе рабочего визита в здании «Дворца культуры студентов» Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова прошла большая встреча Н. Абдирова с представителями политических партий, НПО, общественного совета, маслихата, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов. В мероприятии приняли участие 558 человек.

Состоялась содержательная дискуссия по вопросам дальнейшего совершенствования избирательного процесса, озвученным в Послании Главы государства народу Казахстана.

Руководитель областного филиала РОО «Казахстанская конфедерация инвалидов» Дархан Тилемисов отметил, что общественные организации лиц с инвалидностью поддерживают поправки в законодательство о выборах, включающие в 30%-ную квоту в избирательных партийных списках, наряду с женщинами и молодежью, лицами с инвалидностью. При этом, по его мнению, необходимо предусмотреть аналогичную квоту и при выборах депутатов маслихатов.

Секретарь Бухар-Жырауского районного маслихата Али Асхат предложил в рамках введения мажоритарной системы образовать компактные избирательные округа, соответственно уменьшить количество избирателей в конкретном округе. По его мнению, оптимальное расстояние между населенными пунктами и минимальное количество избирателей в округе позволяют кандидатам в депутаты проводить агитационную работу более эффективно.

Наталья Клименко, которая на протяжении многих лет работала секретарем участковой избирательной комиссии, выступила с предложением по повышению статуса членов избиркомов, которые выполняют важные функции, возложенные на них Конституционным законом.

Руководитель ОО «Мукалмас» Майра Абдрахманова подняла вопрос компетенций членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Председатель филиала ДПК «Ак жол» Ермек Абильдин предложил территориальным избирательным комиссиям при информировании участников избирательного процесса активно использовать социальные сети.

Житель Караганды Саят Рахимов подчеркнул, что встречи, организованные ЦИК, способствуют повышению доверия избирателей к выборам и предложил внедрить подобную практику также и на уровне областных территориальных избирательных комиссий.

В коворкинг центре «Жастар орталығы» Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова прошла встреча председателя ЦИК с молодежью региона.

Молодых избирателей интересовали вопросы внедрения смешанной избирательной системы. Руководитель ЦИК отметил, что мажоритарная система приведет к большей конкуренции среди кандидатов. Также он подчеркнул, что депутаты, избранные по этому принципу, представляют интересы в первую очередь своего электората, а не партийных структур, что способствует повышению их персональной ответственности перед населением.

По мнению студентки Умит Сериковой, необходимо преодолеть стереотипы среди молодежи, связанные с отсутствием интереса к выборам. Студент Марлен Кожахметов предложил предусмотреть правовую ответственность за неучастие в голосовании.

Жадыра Мінажат, студентка КарГУ отметила, что в этом году ей исполнилась 18 лет и теперь она имеет право голосовать, и подчеркнула, что в ходе встречи получила полезную информацию о порядке голосования, об избирательных правах граждан.

Как и в других регионах была обсуждена возможность внедрения электронного голосования, опыт его применения в Казахстане, с учетом, как преимуществ, так и рисков.

Традиционное онлайн-анкетирование по актуальным темам избирательного процесса показало следующее: 34,3% опрошенных поддерживают внедрение дистанционного электронного голосования; 80% респондентов считают, что кандидат в Президенты страны должен знать государственный язык и лингвистический экзамен обязателен; 60% опрошенных ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности Президента, депутата, акима. Также 45,7% респондентов ответили, что депутат, избранный по партийному списку, не может менять свою партийную принадлежность.

По итогам встречи Н. Абдиров вручил активным участникам книгу: «История выборности в Казахстане».

Встречи председателя Центризбиркома с общественностью и молодежью Карагандинской области, как и в других регионах, транслировались в социальных сетях.