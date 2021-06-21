РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:54, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Электронное билетирование внедряют в общественном транспорте Усть-Каменогорска

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В общественном транспорте Усть-Каменогорска поэтапно внедряется система электронного билетирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы городского акимата, было принято решение о поэтапном переходе на электронное билетирование в автобусах. На сегодняшний день по новой системе работают автобусы маршрутов №№ 12, 24, 60 и 67.

    «За два дня более 3 тысяч пассажиров произвели оплату с помощью системы электронного билетирования. Работа системы на указанных маршрутах будет продолжаться в тестовом режиме. Остальные автобусы пока еще не подключены к новой системе», – говорится в сообщении.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Транспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!