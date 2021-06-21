Электронное билетирование внедряют в общественном транспорте Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В общественном транспорте Усть-Каменогорска поэтапно внедряется система электронного билетирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы городского акимата, было принято решение о поэтапном переходе на электронное билетирование в автобусах. На сегодняшний день по новой системе работают автобусы маршрутов №№ 12, 24, 60 и 67.

«За два дня более 3 тысяч пассажиров произвели оплату с помощью системы электронного билетирования. Работа системы на указанных маршрутах будет продолжаться в тестовом режиме. Остальные автобусы пока еще не подключены к новой системе», – говорится в сообщении.