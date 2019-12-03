Электронное билетирование в Семее будут вводить поэтапно

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее из-за нехватки транспортных карт решено поэтапно вводить электронное билетирование в общественном транспорте города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.

«На первом этапе все нововведения, особенно если они затрагивают большие массы людей, вызывают много вопросов и споров. Согласен, что большинство из тех вопросов, которые волнуют горожан, имеют под собой определенные основания.Один из них – нехватка транспортных карт. На сегодня реализовано порядка 40 тысяч карт. Конечно, для нашего города это мало. Второй, тоже очень важный вопрос, недостаточная информированность населения, особенно среди его наиболее уязвимой части – пенсионеров. Здесь тоже наши службы недорабатывают», - признался аким города Семей Ермак Салимов.

Градоначальник также отметил, что к электронному билетированию недостаточно готовы сами автобусные парки, как техническими средствами, так и сам персонал – водители и кондукторы.









«В связи с этим я решил, что ввод очень нужной нашему городу системы электронного билетирования должен быть поэтапным. Мы 3 декабря запустим электронное билетирование параллельно с существующей наличной системой оплаты. Вы сможете выбирать, оплатить проезд электронным способом или наличными без разницы в сумме оплаты. И только после того, как мы будем уверены, что к внедрению электронной системы готовы все пассажиры, мы введем дифференцированный тариф, который тоже необходим для того, чтобы максимально проявился тот эффект, который мы ждем от реформы – прозрачность и эффективность», - подытожил аким города Ермак Салимов.

Напомним, что полный запуск электронного билетирования в общественном транспорте Семея планировалось ввести с 3 декабря 2019 года. Тариф в автобусах остался прежним - 80 тенге за одну поездку.