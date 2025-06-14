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    20:15, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Электронный словарь жестового языка разработали в Казахстане

    Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования Министерства просвещения продолжает работу над расширением цифровых решений в сфере образования для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    жестовый язык
    Фото: freepik.com

    Одним из таких решений стал онлайн-видеословарь жестового языка для детей с нарушением слуха. Словарь представляет собой интерактивную информационную базу с визуальной демонстрацией жестов и системой автоматизированного поиска. 

    Ресурс доступен для свободного скачивания на официальном сайте центра на казахском и русском языках.

    В целях расширения доступности и повышения удобства использования ведется работа по разработке мобильной версии словаря, презентация которого состоится в рамках республиканской августовской конференции 2025 года.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане прорабатывают вопрос признания казахского жестового языка.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Общество
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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