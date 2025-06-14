Электронный словарь жестового языка разработали в Казахстане
Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования Министерства просвещения продолжает работу над расширением цифровых решений в сфере образования для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Одним из таких решений стал онлайн-видеословарь жестового языка для детей с нарушением слуха. Словарь представляет собой интерактивную информационную базу с визуальной демонстрацией жестов и системой автоматизированного поиска.
Ресурс доступен для свободного скачивания на официальном сайте центра на казахском и русском языках.
В целях расширения доступности и повышения удобства использования ведется работа по разработке мобильной версии словаря, презентация которого состоится в рамках республиканской августовской конференции 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане прорабатывают вопрос признания казахского жестового языка.