Электронный словарь жестового языка разработали в Казахстане

Одним из таких решений стал онлайн-видеословарь жестового языка для детей с нарушением слуха. Словарь представляет собой интерактивную информационную базу с визуальной демонстрацией жестов и системой автоматизированного поиска.

Ресурс доступен для свободного скачивания на официальном сайте центра на казахском и русском языках.

В целях расширения доступности и повышения удобства использования ведется работа по разработке мобильной версии словаря, презентация которого состоится в рамках республиканской августовской конференции 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане прорабатывают вопрос признания казахского жестового языка.