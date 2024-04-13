Электронные сигареты планируют запретить в Узбекистане

В Узбекистане могут запретить продажу электронных сигарет и систем нагревания табака. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение министерством здравоохранения Узбекистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Минздрава, в 2021−2023 годах в Узбекистан легально ввезли 5,4 млн штук электронных сигарет на сумму $28,5 млн. Мониторинг показал, что подростки и молодые люди в три раза чаще употребляют электронные сигареты, чем взрослые.

— К курению склонны школьники − 26,6 тыс. мальчиков и 8,6 тыс. девочек. И, если не принять меры, каждый пятый молодой узбекистанец в будущем будет страдать никотиновой зависимостью, — отмечают разработчики законопроекта.

Законопроект предусматривает запрет на оборот электронных сигарет и других систем нагревания табака на территории республики. В качестве меры наказания устанавливается административная и уголовная ответственность.