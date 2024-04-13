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    21:07, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Электронные сигареты планируют запретить в Узбекистане

    электронная сигарета
    Фото: Kazinform

    В Узбекистане могут запретить продажу электронных сигарет и систем нагревания табака. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение министерством здравоохранения Узбекистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    По данным Минздрава, в 2021−2023 годах в Узбекистан легально ввезли 5,4 млн штук электронных сигарет на сумму $28,5 млн. Мониторинг показал, что подростки и молодые люди в три раза чаще употребляют электронные сигареты, чем взрослые.

    — К курению склонны школьники − 26,6 тыс. мальчиков и 8,6 тыс. девочек. И, если не принять меры, каждый пятый молодой узбекистанец в будущем будет страдать никотиновой зависимостью, — отмечают разработчики законопроекта.

    Законопроект предусматривает запрет на оборот электронных сигарет и других систем нагревания табака на территории республики. В качестве меры наказания устанавливается административная и уголовная ответственность.

    Теги:
    Закон и право Узбекистан Курение Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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