Электронная торговля в РК: иностранные интернет-магазины будут платить налоги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков поделился планами по развитию электронной торговли в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое. Дальнейшая проработка нормативно-правовых мер по защите прав потребителей в электронной торговле. Сохраняются проблемы, связанные с возвратом товаров, качеством оказываемых услуг, урегулированием потребительских споров», - сказал Нариман Абильшаиков на коллегии Министерства торговли и интеграции.

В качестве второй необходимой меры он назвал формализацию торговли в социальных сетях и выведение ее из тени.

«На сегодняшний день отсутствуют данные касательно объемов товаров, реализуемых через соцсети. Данный рынок представляет собой «серую зону», в котором не соблюдаются требования законодательства. Будучи свободными от регуляторной нагрузки, малые субъекты неформального сектора получают неоправданные конкурентные преимущества», - отметил спикер.

«Третье. В контексте поддержки казахстанских операторов электронной торговли на законодательном уровне будет инициирован вопрос обеспечения фискального равенства между отечественными и иностранными интернет-магазинами. В связи с неуплатой налоговых платежей зарубежные продавцы обладают ценовым преимуществом перед отечественными торговыми площадками», - заключил Н. Абильшаиков.