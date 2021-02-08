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    11:16, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Электронная торговля в РК: иностранные интернет-магазины будут платить налоги

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков поделился планами по развитию электронной торговли в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первое. Дальнейшая проработка нормативно-правовых мер по защите прав потребителей в электронной торговле. Сохраняются проблемы, связанные с возвратом товаров, качеством оказываемых услуг, урегулированием потребительских споров», - сказал Нариман Абильшаиков на коллегии Министерства торговли и интеграции.

    В качестве второй необходимой меры он назвал формализацию торговли в социальных сетях и выведение ее из тени.

    «На сегодняшний день отсутствуют данные касательно объемов товаров, реализуемых через соцсети. Данный рынок представляет собой «серую зону», в котором не соблюдаются требования законодательства. Будучи свободными от регуляторной нагрузки, малые субъекты неформального сектора получают неоправданные конкурентные преимущества», - отметил спикер.

    «Третье. В контексте поддержки казахстанских операторов электронной торговли на законодательном уровне будет инициирован вопрос обеспечения фискального равенства между отечественными и иностранными интернет-магазинами. В связи с неуплатой налоговых платежей зарубежные продавцы обладают ценовым преимуществом перед отечественными торговыми площадками», - заключил Н. Абильшаиков.


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