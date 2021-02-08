Электронная торговля в РК: иностранные интернет-магазины будут платить налоги
«Первое. Дальнейшая проработка нормативно-правовых мер по защите прав потребителей в электронной торговле. Сохраняются проблемы, связанные с возвратом товаров, качеством оказываемых услуг, урегулированием потребительских споров», - сказал Нариман Абильшаиков на коллегии Министерства торговли и интеграции.
В качестве второй необходимой меры он назвал формализацию торговли в социальных сетях и выведение ее из тени.
«На сегодняшний день отсутствуют данные касательно объемов товаров, реализуемых через соцсети. Данный рынок представляет собой «серую зону», в котором не соблюдаются требования законодательства. Будучи свободными от регуляторной нагрузки, малые субъекты неформального сектора получают неоправданные конкурентные преимущества», - отметил спикер.
«Третье. В контексте поддержки казахстанских операторов электронной торговли на законодательном уровне будет инициирован вопрос обеспечения фискального равенства между отечественными и иностранными интернет-магазинами. В связи с неуплатой налоговых платежей зарубежные продавцы обладают ценовым преимуществом перед отечественными торговыми площадками», - заключил Н. Абильшаиков.