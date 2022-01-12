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Электронная система оплаты проезда ONAY! заработала в Караганде

12 Января 2022 15:29
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Электронная система оплаты проезда ONAY! заработала в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители Караганды и пассажиры пригородных маршрутов могут оплачивать проезд в автобусах транспортными картами ONAY!. Работа электронной системы восстановлена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Возобновление работы валидаторов и карт ONAY! связано со стабилизацией интернет-соединения. Пассажиры могут сообщать о неработающих терминалах или фактах препятствия оплаты проезда безналичным способом на телефон горячей линии 42-59-79, а также в сall-центр по номеру 50-60-50. При этом необходимо указывать номер маршрута, автобуса, точное время и место нарушения.

Бумажные проездные билеты для пенсионеров и социальные проездные недействительны. Держатели могут обменять их на транспортные карты ONAY в точках оформления и реализации карт.

Также до введения дифференцированного тарифа на пригородных маршрутах оплата проезда транспортными картами предусматривает доплату наличными в зависимости от расстояния поездки, также на экспресс-маршрутах при оплате проездным билетом за 6 тысяч тенге.

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#Карагандинская область   #Транспорт   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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