Электронная система оплаты проезда ONAY! заработала в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители Караганды и пассажиры пригородных маршрутов могут оплачивать проезд в автобусах транспортными картами ONAY!. Работа электронной системы восстановлена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Возобновление работы валидаторов и карт ONAY! связано со стабилизацией интернет-соединения. Пассажиры могут сообщать о неработающих терминалах или фактах препятствия оплаты проезда безналичным способом на телефон горячей линии 42-59-79, а также в сall-центр по номеру 50-60-50. При этом необходимо указывать номер маршрута, автобуса, точное время и место нарушения.
Бумажные проездные билеты для пенсионеров и социальные проездные недействительны. Держатели могут обменять их на транспортные карты ONAY в точках оформления и реализации карт.
Также до введения дифференцированного тарифа на пригородных маршрутах оплата проезда транспортными картами предусматривает доплату наличными в зависимости от расстояния поездки, также на экспресс-маршрутах при оплате проездным билетом за 6 тысяч тенге.
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