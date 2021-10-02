Электронная система оплаты проезда должна заработать в Караганде в декабре

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде открыли Центр обслуживания ONAY. Сотрудники компании готовы оказать консультативную и практическую помощь населению по оформлению, пополнению и перевыпуску карт оплаты проезда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автобусными парками Караганды заключены договоры на оказание услуг с алматинской компанией ONAY. Выбор этой компании обусловлен наличием успешного опыта внедрения системы электронной оплаты проезда в Алматы. Нами были изучены сроки внедрения системы, наличие альтернативных способов оплаты, пополнения баланса транспортных карт с моментальным поступлением», – отметил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.

Запустить систему электронной оплаты проезда планируется в декабре этого года. При этом дифференцированный тариф в Караганде начнёт действовать с февраля. Если при использовании карты ONAY стоимость проезда будет 80 тенге, то при оплате наличными пассажирам придётся платить 150 тенге.

С 5 октября точки продажи единых карт ONAY откроют ещё в ТРЦ «ЦУМ», «Таир», ТД «Умай» в Майкудуке, ТД «Раха» на Юго-Востоке, а также в здании Народного банка на улице Мануильского ,17а, и в супермаркете «Юма» в Пришахтинске. Посетители смогут не только приобрести, но и оформить на местах льготные карты.

Стоимость карты – 500 тенге. В неё заложена одна поездка.

«Всего компания ONAY реализует четыре вида транспортных карт. Это «Единая» – для всех граждан. «Социальная», которой смогут воспользоваться около 20 льготных категорий граждан. Она выдаётся бесплатно. И карта «Пенсионер». Пользователями этой карты являются пенсионеры, размер выплат которых превышает 21 МРП. Также имеется карта «Дети 7–15 лет». Она будет оформляться и выдаваться ответственным лицом в учебном заведении. И до 1 декабря её можно будет получить бесплатно. Стоимость проезда по детской карте – 40 тенге», – сообщил директор транспортного холдинга города Алматы Садир Хамраев.

Пополнять карты ONAY пользователи смогут как посредством интернет-банкинга, так и через терминалы самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения ONAY. Оплачивать проезд в автобусах также можно несколькими способами. Подробную информацию о правилах пользования и о пополнении карт можно узнать на сайте ONAY.KZ или в сall-центре компании по номеру (8-7212) 50-60-50.

«Жители Караганды, имеющие транспортные карты сторонней компании (Smart Card), смогут обменять их бесплатно в наших центрах обслуживания. Для этого необходимо иметь при себе удостоверение личности и заполнить заявление о перевыпуске. Приятная особенность наших карт в том, что жители Караганды смогут пользоваться ими в Алматы, а алматинцы, наоборот, в Караганде», – добавил Садир Хамраев.

Центр обслуживания ONAY находится по адресу: город Караганда, ул. Коммунальная, 3.