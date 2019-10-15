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Электронная система контроля жилищных отношений будет внедрена с 2020 года

15 Октября 2019 19:40
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Электронная система контроля жилищных отношений будет внедрена с 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Электронная система контроля жилищных отношений будет внедрена со следующего года. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проект уже готов, он состоит из двух направлений. Первое – данным законопроектом разработана информационная программа Е-Шанырак и на 100% готова. После принятия этого закона мы ее начнем реализовывать», - сказал Каирбек Ускенбаев, комментируя журналистам поправки в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Сенате.

Он также сообщил, что этот процесс включает в себя и разработку стандартов.

«Второе – это электронная система подразумевает стандарты на услуги, которые сервисные компании оказывают - по шлагбаумам, по дверям и так далее. Мы не хотели бы вмешиваться и нарушать конкурентную среду. Мы даем верхнюю ступень и говорим вы должны предоставлять людям вот эти стандарты. Люди должны видеть через портал и мы тоже. Люди имеют право бесплатно подключаться к центральной системе и через нее получать всю информацию. Это для всех будет контроль. Потому что и жилищная инспекция к ней будет подключена и мы. Если будет много жалоб к одной из управляющих компаний, то там по системе выскочит красный цвет и тогда жилищная инспекция имеет право прийти и спросить в чем дело. Это обязательное условие для осуществления единого контроля. Как только закон будет принят нам дается два месяца на утверждение (электронной системы контроля) Правительством и в 2020 году система будет запущена», - резюмировал Каирбек Ускенбаев.

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Ключевые слова: Правительство РК, ЖКХ, Жилье,
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Автор:

Серик Сабеков

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