Электронная промышленность Казахстана пополнилась новыми продуктами по киберзащите

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - IT-решения 12 отечественных производителей включены в Реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК.

На сегодня в реестре 39 наименований отечественной продукции. Из них 18 продуктов 12-ти производителей Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан включило в реестр с начала текущего года. В реестр вошли программные решения по защите от киберугроз, для автоматизации деятельности организаций, работы с электронными документами, управления процессом образования, предотвращения утечек информации и т.д.

«Реестр предусматривает увеличение количества отечественных IT-решений на ИКТ-рынке Казахстана и обеспечение информационной безопасности государственных органов путем применения программ, соответствующих требованиям информационной безопсности», - отметил Багдат Мусин, первый вице-министр, и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Присутствие в реестре дает производителям приоритетное право участия в государственных закупках способом предварительного квалификационного отбора. Реестр создан для обеспечения информационной безопасности в государственных органах и бюджетных организациях. Также данная инициатива будет прорабатываться к распространению на квазигоссектор.

Стоит отметить, что в 2019 году были приняты поправки в законодательство о государственных закупках, согласно которым продукция электронной промышленности и программного обеспечения, включенная в реестр, закупается с 1 января 2020 года в приоритетном порядке.