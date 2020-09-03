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Электронная карта земель создается в Нур-Султане

3 Сентября 2020 09:31
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Электронная карта земель создается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Электронная карта земель создаётся в Нур-Султане. В режиме реального времени можно будет узнать о земельном участке всё: от его кадастрового номера до коммерческой принадлежности, передает МИА «Казинформ».

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Как рассказала в своем Telegram заместитель акима столицы Малика Бектурова, весь функционал создается в виде геоинформационной платформы, в состав которой вошли следующие параметры:

- 2D-карта (ПДП, функциональное зонирование, земельные участки, объекты недвижимости и т.д.);

- 3D-карта для трехмерной фотореалистичной базы данных;

- карты озеленения, автодорог, гидрографии и другие объекты инфраструктуры столицы.

«Более 5 тысяч полетов над городом и 801 кв. км - это объем оцифровки земельных участков Нур-Султана с точностью до 3 см на 1 пиксель», - отметила она.

По словам Малики Бектуровой, работы поделены на 3 этапа. Первый этап уже готов: аэрофотосъемка всей застроенной территории города; создание цифровой модели местности и рельефа города.

Второй этап до 31 декабря 2020 года:

- 2D-карта;

- 3D-карта;

- карты озеленения, автодорог, гидрографии и другие объекты инфраструктуры города.

Третий этап - до 1 апреля 2021 года: карты инженерных сетей города.

«Кроме того, в рамках геоинформационного центра появится возможность оказывать цифровые госуслуги, в том числе и предоставление земельных участков в рамках Единого государственного кадастра недвижимости. Запуск геоинформационного портала запланирован на 2021 год», - сообщила она.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Цифровой Казахстан  
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Багдат Хасенова

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