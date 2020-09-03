Электронная карта земель создается в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Электронная карта земель создаётся в Нур-Султане. В режиме реального времени можно будет узнать о земельном участке всё: от его кадастрового номера до коммерческой принадлежности, передает МИА «Казинформ».
Как рассказала в своем Telegram заместитель акима столицы Малика Бектурова, весь функционал создается в виде геоинформационной платформы, в состав которой вошли следующие параметры:
- 2D-карта (ПДП, функциональное зонирование, земельные участки, объекты недвижимости и т.д.);
- 3D-карта для трехмерной фотореалистичной базы данных;
- карты озеленения, автодорог, гидрографии и другие объекты инфраструктуры столицы.
«Более 5 тысяч полетов над городом и 801 кв. км - это объем оцифровки земельных участков Нур-Султана с точностью до 3 см на 1 пиксель», - отметила она.
По словам Малики Бектуровой, работы поделены на 3 этапа. Первый этап уже готов: аэрофотосъемка всей застроенной территории города; создание цифровой модели местности и рельефа города.
Второй этап до 31 декабря 2020 года:
- 2D-карта;
- 3D-карта;
- карты озеленения, автодорог, гидрографии и другие объекты инфраструктуры города.
Третий этап - до 1 апреля 2021 года: карты инженерных сетей города.
«Кроме того, в рамках геоинформационного центра появится возможность оказывать цифровые госуслуги, в том числе и предоставление земельных участков в рамках Единого государственного кадастра недвижимости. Запуск геоинформационного портала запланирован на 2021 год», - сообщила она.
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