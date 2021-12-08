Электронная биржа труда: медсестры - в числе наиболее востребованных работников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР), в ноябре 2021 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 106,9 тыс. вакансий и 35 тыс. резюме. Каждая пятая вакансия на Электронной бирже труда размещается ИП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

На рынке труда наблюдался спад активности с сокращением количества как публикуемых вакансий (-23%), так и размещенных резюме (-28%)

В ноябре на ЭБТ наблюдалось снижение потребности на сезонных работников. В то же время, в сравнении с октябрем, вырос спрос на электромонтажников и электросварщиков ручной сварки (прирост вакансий +250 и +209 соответственно).

Больше всего в ноябре были востребованы подсобные и разнорабочие, среди квалифицированных работников – охранники, медицинские сестры/братья, водители автомобилей.

В целом спрос и предложение на ЭБТ соответствуют – в поисках работы большее число резюме разместили именно разнорабочие, водители, медицинские сестры/братья, а также бухгалтеры.

В разрезе регионов наиболее активно на ЭБТ вакансии размещали работодатели из Туркестанской области (13,2% от всех вакансий в ноябре). Также высокая потребность в новых кадрах наблюдалась в городах Алматы (12,9%) и Нур-Султан (10,7%). Стоит отметить, что в сравнении с прошлым месяцем число вакансий сократилось на 78% в г. Шымкент, а прирост произошел в Акмолинской области на 1,4 тыс. единиц (+39% к предыдущему месяцу), и в Алматинской области – на 741 вакансию (+12%).

«79% всех вакансий в ноябре было размещено малыми, средними и крупными предприятиями, то есть порядка 83,9 тыс. единиц. Соответственно, каждое пятое вакантное место требовалось у индивидуальных предпринимателей. Из них более трети (37%) размещено предприятиями городов Алматы, Нур-Султан и Туркестанской области», – рассказала управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.

В ноябре среди профессий, требующих квалификацию, в избытке оказались животноводы, юристы, финансисты и учителя физкультуры, казахского языка и биологии. Стоит отметить, что зарплатные ожидания специалистов вышеуказанных профессий превышают предлагаемые работодателями на ЭБТ. Например, соискатели на должность юриста в среднем ожидают заработную плату начиная от 148 тыс. тенге в месяц, в то время как работодателями «стартовая» зарплата указывается от 105 тыс. тенге.

Тем временем к самым высокооплачиваемым профессиям на ЭБТ относятся инженеры по защите информации – в ноябре им предлагалось в среднем от 668 тыс. тенге в месяц. Также в список высокооплачиваемых вошли руководители структурных подразделений государственных органов с заработной платой от 641 тыс. тенге и системные инженеры – 522 тыс. тенге.

«Наиболее активными на ЭБТ являются соискатели из Туркестанской области, разместившие наибольшее число резюме – 18% от общего количества или более 6,1 тыс. единиц, тогда как реже всего искали работу в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Однако во всех регионах, кроме Павлодарской области, показавшей рост в 0,2%, в ноябре наблюдается снижение количества публикаций резюме», – сообщила Александра Молчановская.

В возрастном диапазоне преобладает доля соискателей в возрасте от 31 года до 40 лет (28%) и работающая молодежь в возрасте от 16 до 25 лет (21%). Вместе с тем доля соискателей старше 60 лет незначительна и составила лишь 1% от размещенных в ноябре резюме.

В целом ноябрь продемонстрировал снижение активности на рынке труда в сравнении с предыдущими месяцами. В то же самое время предложение на ЭБТ в большей степени соответствует спросу работодателей. Тогда как ожидания соискателей немного превышают уровень заработной платы, предлагаемый работодателями.