Электромобили освобождают от утильсбора в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 4 июня вступит в силу приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, предусматривающий установление нулевого коэффициента для расчета утилизационного платежа в отношении электромобилей, электроавтобусов и электрогрузовиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Оператора РОП».

Теперь при ввозе на территорию Республики Казахстан или при производстве электромобилей, электроавтобусов или электрогрузовиков внесение утилизационного платежа за транспортное средство не потребуется.

Данное предложение инициировано Оператором РОП ещё в 2020 году. После тщательной совместной проработки и обсуждения данного вопроса, официальный документ был подписан Министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзумом Мирзагалиевым 13 мая 2021 года.

Напомним, что ранее утилизационный платеж за автомобиль с электрическим двигателем категории М1 составлял 437 550, за категории М2, М3 1 166 800 тенге. Для грузовых транспортных средств размер утилизационного платежа начинался с 1 020 950 тенге.

По информации Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана, на сегодня в стране зарегистрировано 422 автомобиля на электрической тяге. В Министерстве экологии считают, что данные меры позволят стимулировать производство электромобилей в Казахстане, а также увеличить спрос на покупку экологически чистых транспортных средств.

В настоящее время в рамках проекта по развитию инфраструктуры электро-заправочных станций Оператором РОП завершена установка 103 скоростных электро-заправочных станций в городах Нур-Султан и Алматы, а также на трассе Нур-Султан-Боровое.