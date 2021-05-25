Электромобили освобождают от утильсбора в Казахстане
Теперь при ввозе на территорию Республики Казахстан или при производстве электромобилей, электроавтобусов или электрогрузовиков внесение утилизационного платежа за транспортное средство не потребуется.
Данное предложение инициировано Оператором РОП ещё в 2020 году. После тщательной совместной проработки и обсуждения данного вопроса, официальный документ был подписан Министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзумом Мирзагалиевым 13 мая 2021 года.
Напомним, что ранее утилизационный платеж за автомобиль с электрическим двигателем категории М1 составлял 437 550, за категории М2, М3 1 166 800 тенге. Для грузовых транспортных средств размер утилизационного платежа начинался с 1 020 950 тенге.
По информации Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана, на сегодня в стране зарегистрировано 422 автомобиля на электрической тяге. В Министерстве экологии считают, что данные меры позволят стимулировать производство электромобилей в Казахстане, а также увеличить спрос на покупку экологически чистых транспортных средств.
В настоящее время в рамках проекта по развитию инфраструктуры электро-заправочных станций Оператором РОП завершена установка 103 скоростных электро-заправочных станций в городах Нур-Султан и Алматы, а также на трассе Нур-Султан-Боровое.