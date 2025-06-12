Электромобили меняют мировой автопарк

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 году доля проданных электромобилей превысит 40%.

Главный фактор, который движет ростом электромобилей — это снижение цен. Раньше они были ощутимо дороже бензиновых машин, но теперь ситуация меняется. Особенно быстро цены снижаются в Китае. Там в 2024 году две трети всех проданных электромобилей стоили дешевле, чем их бензиновые аналоги такого же размера. Это стало возможным благодаря хорошо налаженному внутреннему производству всех компонентов — от добычи и переработки сырья до сборки аккумуляторов и самих автомобилей.

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В Европе и США электромобили пока дороже, но даже здесь разница постепенно сокращается. В Германии средний электромобиль стоит примерно на 20% дороже, чем обычный, а в США — на 30%. Но даже с учетом этого электромобили обходятся дешевле в эксплуатации: они потребляют в 2 раза меньше энергии на километр пробега, а зарядка в домашних условиях стоит намного дешевле, чем бензин. Даже если цена нефти упадет до 40 долларов за баррель, эксплуатация электромобиля в Европе всё равно будет обходиться примерно в два раза дешевле.

Лидером мировой электромобильной революции стал Китай. В 2024 году в этой стране было продано более 11 миллионов электромобилей — почти половина всех мировых продаж. Более того, Китай экспортировал 1,25 миллиона электромобилей в другие страны. Это помогло существенно снизить цены на электромобили в тех странах, куда поступает китайская продукция.

В Китае местные автопроизводители уже доминируют на внутреннем рынке, вытеснив международные бренды. Это результат двадцатилетней государственной политики: ещё в 2001 году власти начали поддерживать развитие производства электромобилей, включая добычу необходимых минералов, создание аккумуляторных заводов и стимулирование спроса.

В США и Европе ситуация иная. В США продажи электромобилей выросли в 2024 году на 10%, достигнув доли в 11% от общего числа проданных автомобилей. В Европе продажи замедлились, особенно после того, как Германия отменила субсидии на покупку электромобилей. В результате их доля в общем объеме продаж осталась около 20%.

Но уже в первом квартале 2025 года в ЕС начался рост, так как вступили в силу новые, более жесткие стандарты по выбросам CO₂. По прогнозам, в 2025 году в Европе уже каждый четвертый проданный автомобиль будет электрическим. А к 2030 году — 60%.

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Одним из главных вопросов остается зарядная инфраструктура. Ведь чем больше электромобилей — тем больше требуется зарядных станций. Исследование МЭА показывает, что в целом страны справляются с этим вызовом: в среднем на один общественный зарядный пункт приходится 10 электромобилей — эта пропорция остается стабильной уже несколько лет. Особенно успешно инфраструктура развивается в Китае и странах ЕС благодаря регулирующим механизмам и государственной поддержке.

При этом большинство пользователей предпочитают заряжать свои машины дома. Это дешевле и удобнее: поставил машину на ночь, и к утру она полностью заряжена. Но не у всех есть собственное парковочное место. Поэтому развиваются и уличные зарядки — медленные и дешевые, а также скоростные — особенно вдоль автомагистралей. Самые быстрые зарядки уже сейчас позволяют за 5 минут пополнить запас хода на 200 км, а в ближайшем будущем — до 500 км, благодаря новым китайским аккумуляторам.

Готовы ли электросети к такому росту? В целом — да, если использовать так называемую «умную зарядку», которая распределяет нагрузку так, чтобы не перегружать сеть в часы пик. Кроме того, есть технология «зарядка в обе стороны», при которой автомобиль может не только брать энергию из сети, но и отдавать её обратно в случае необходимости.

Электромобили — это не только легковые машины. В 2024 году продажи электрических грузовиков выросли почти на 80%, хотя пока их доля невелика — около 2% от всех грузовиков. Особенно быстро они распространяются в Китае, где уже сегодня пятилетняя эксплуатация электрогрузовика обходится дешевле дизельного аналога благодаря низкой цене на электроэнергию и высокой энергоэффективности.

МЭА прогнозирует, что уже к 2030 году электромобили станут экономически выгоднее для грузоперевозчиков и в США, и в Европе.

Электромобили уже оказывают заметное влияние на мировой спрос на нефть. В 2024 году их использование позволило избежать потребления 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки — это примерно столько, сколько ежедневно потребляет вся Индонезия. Особенно это важно для Китая, который является крупнейшим в мире импортером нефти. Электромобили стали для него инструментом повышения энергетической безопасности.

Несмотря на колебания цен на нефть, EV продолжают сохранять преимущество по стоимости эксплуатации. Даже если цена на нефть резко упадет, электромобили в большинстве стран останутся выгоднее, особенно при домашней зарядке.

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Однако не всё так просто. Быстрый рост электромобилей приводит к новым вызовам, в первую очередь — к зависимости от критически важных минералов, таких как литий, кобальт и никель, которые используются в аккумуляторах. Китай доминирует на всех этапах производства: от переработки сырья до сборки аккумуляторов. Это вызывает обеспокоенность в США и ЕС, которые принимают меры для диверсификации цепочек поставок и разрабатывают собственное производство.

Кроме того, 20% всех электромобилей, проданных в мире, — это импортные машины. Торговые пошлины и геополитика могут повлиять на цену и доступность электромобилей в разных странах. Но даже несмотря на риски, МЭА считает, что тренд уже не остановить: к 2030 году 40% всех новых автомобилей в мире будут электрическими.