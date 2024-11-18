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    14:51, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Электроэнергию на $588 тысяч расхитила компания в Узбекистане

    Сотрудники Узэнергоинспекции в ходе рейда выявили в Ташкенте компанию, незаконно использовавшую электроэнергию с помощью манипулирования счетчиком, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Электроэнергию на $588 тысяч расхитила компания в Узбекистане
    Фото: Узэнергоинспекция

    - По предварительным подсчетам, энергоснабжающей компанией был нанесен ущерб в размере 7 млрд 528 млн сумов (около $588тысяч). Документы по данному нарушению направлены в правоохранительные органы, - проинформировали в Узэнергоинспекции.

    Ранее стало известно о том, что компания из Саудовской Аравии построит в Узбекистане системы хранения электроэнергии. Соответствующий контракт министерство энергетики РУ и саудовская компания ACWA Power подписали в рамках конференции COP29 в Баку.

    Кроме того, сообщалось о том, что в Кыргызстане увеличили стоимость электроэнергии для небытовых абонентов.

    Теги:
    Узбекистан Мировые новости Центральная Азия
    Алихан Аскар
    Алихан Аскар
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