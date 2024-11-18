Электроэнергию на $588 тысяч расхитила компания в Узбекистане

- По предварительным подсчетам, энергоснабжающей компанией был нанесен ущерб в размере 7 млрд 528 млн сумов (около $588тысяч). Документы по данному нарушению направлены в правоохранительные органы, - проинформировали в Узэнергоинспекции.

Ранее стало известно о том, что компания из Саудовской Аравии построит в Узбекистане системы хранения электроэнергии. Соответствующий контракт министерство энергетики РУ и саудовская компания ACWA Power подписали в рамках конференции COP29 в Баку.

Кроме того, сообщалось о том, что в Кыргызстане увеличили стоимость электроэнергии для небытовых абонентов.