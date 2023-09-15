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    11:00, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Электроэнергия подорожала в СКО

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    В Северо-Казахстанской области департамент по регулированию естественных монополий согласовал новые тарифы на розничную реализацию электроэнергии для ТОО «Севказэнергосбыт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, монополист направил уведомление о предстоящем повышении цен. Причиной указали введение механизма единого закупщика, изменение стоимости передачи, балансирования производства-потребления электрической энергии, стоимости пользования национальной сетью и другие.

    Стоимость услуги была заявлена на уровне 23,06 тенге/кВт.ч без НДС.

    Департамент рассмотрел заявку и снизил проектируемую цену ТОО «Севказэнергосбыт» до уровня обоснованной предельной. Среднеотпускная цена составит 21,13 тенге/кВт.ч (без НДС) с дифференциацией по группам потребителей:

    1 группа – бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг – 14,28 тенге/кВт.ч (без НДС);

    2 группа – потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 24,23 тенге/кВт.ч (без НДС);

    3 группа – юридические лица, финансируемые из государственного бюджета – 30,29 тенге/кВт.ч (без НДС);

    4 группа – для производителей социально значимых продовольственных товаров – 21,13 тенге/кВт.ч (без НДС).

    Для бытовых потребителей стоимость электроэнергии подорожала на 1,03 тенге /кВт.ч.

    Новый тариф действует с 11 сентября.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Энергетика
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