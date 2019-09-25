Электроэнергия для казахстанцев подешевела на 6,5%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Электроэнергия для казахстанцев подешевела на 6,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.

К концу лета генерация электроэнергии в стране составила 69,6 млрд кВт·ч — немного меньше (на 2,3%), чем годом ранее. В разрезе видов станций по итогам первого полугодия 80,5% генерации электроэнергии пришлись на тепловые электростанции, 9,7% — на гидроэлектростанции, 8,6% — на газотурбинные. На ВИЭ пришлось лишь 0,9% выработки, впрочем, это лучше, чем в первом полугодии 2018-го, когда ВИЭ обеспечили всего 0,5%. Среди ВИЭ 66% выработки электроэнергии обеспечено ветряными электростанциями, 33,6% — солнечными и 0,4% — биогазовыми установками.

По итогам января-июля текущего года электроэнергия для жителей страны подешевела в среднем на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самое заметное удешевление коснулось Атырауской (минус 19% за год), Мангистауской (минус 10,8% за год) и Алматинской (минус 9,9% к аналогичному периоду годом ранее) областей.

Примечательно, что годом ранее по итогам января–июля отмечался годовой рост цен к 7 месяцам 2017 года на 5,5%.