Электробус испытали на карагандинских дорогах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде месяц тестировали электроавтобус Yutong, собранный на заводе QazTehna в Сарани. Пассажиры высоко оценили удобство и комфорт тридцатиместной машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проезд на электробусе был бесплатным. В день на нём перевозили от 150 до 200 человек.

Машина способна проезжать на одной зарядке около 300 километров. В ночное время батареи заряжали от станции, смонтированной на заводе.

По информации пресс-службы предприятия, мощность завода позволяет выпускать четыре электроавтобуса в день. Компания готова обеспечить заказы.

Сегодня электробусы отечественного производства используются на маршрутах Нур-Султана, Павлодара и Актау.