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    15:08, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Электробус испытали на карагандинских дорогах

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде месяц тестировали электроавтобус Yutong, собранный на заводе QazTehna в Сарани. Пассажиры высоко оценили удобство и комфорт тридцатиместной машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проезд на электробусе был бесплатным. В день на нём перевозили от 150 до 200 человек.

    Машина способна проезжать на одной зарядке около 300 километров. В ночное время батареи заряжали от станции, смонтированной на заводе.

    По информации пресс-службы предприятия, мощность завода позволяет выпускать четыре электроавтобуса в день. Компания готова обеспечить заказы.

    Сегодня электробусы отечественного производства используются на маршрутах Нур-Султана, Павлодара и Актау.


    Теги:
    Транспорт Карагандинская область
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