25 Июля 2022 20:39

Электриками представляются мошенники в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске мошенники представляются сотрудниками АО «Северо-Казахстанская РЭК» и берут деньги за устранение несуществующей аварии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе АО «Севказэнерго» сообщили, что в компанию поступают звонки от петропавловцев, которые попались на уловки преступников. Схема обмана простая: под видом сотрудников компании они ходят по многоквартирным жилым домам, сообщают о якобы произошедшей аварии, которую нужно срочно устранить и называют стоимость своих услуг. Сумма - от 6 до 10 тыс. тенге. Никаких квитанций не предоставляют.

«Сотрудники энергопередающей компании при выявлении неполадок не производят ремонтные работы по факту, а выписывают предписание в двух экземплярах на специальных бланках, один из которых остается у потребителя. Если пришел человек, представляющийся мастером АО «СК РЭК», необходимо требовать у него квалификационное удостоверение, в котором указаны данные специалиста. Официальный документ имеется только у сотрудников организации. Мастера могут предоставить контактные телефоны руководителя подразделения для уточнения цели пребывания по указанному адресу», - проинформировали в пресс-службе.

Ранее сообщалась, что в регионе участились случаи мошенничества, когда преступники представляются сотрудниками полиции и прокуратуры.