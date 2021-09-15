Электричество отключат в ряде микрорайонов Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О плановом отключении электроэнергии в микрорайонах города предупредили атыраусцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 сентября в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании и линиях электропередачи будут произведены плановые отключения электроэнергии в части микрорайонов областного центра. С 10.00 до 18.00 часов: микрорайон «Привокзальный-5» — дома №12, №13, №27, №32, №33; улица Баймуканова дом №3; пригородные жилые массивы: «Водников», «Кок-Арна», «Курилкино» и «Ширина»; улицы Монкеулы, Кобданова, Амандосова и Карагандинская.

С 09.00 до 17.30 часов: микрорайоны «Геолог» и «Бирлик».

С 10.00 до 17.00 часов: на улице Абдрахманова — дом №54«А», на улице Аманшина — дом №70 и улице Карагандинской — дом №41; улице Халенова - дом №179; по проспекту Азаттык: в домах №60, №60 «В», №62, №64, №64 «А», №64 «В», №66, №68, №68 «Б», №68 «В»; на улице Махамбета: в домах №128, №128 «А», №6, №130, №132 и №132 «А»; на улице С.Датова - в домах №4, №4 «А» и №6.



