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    17:52, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Электричество отключат в нескольких микрорайонах Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О плановом отключении электричества в части микрорайонов предупредили жителей Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в едином контакт-центре «109», в связи с проведением плановых работ по замене дефектных опор на ВЛ-0,4кВ будут произведены плановые отключения электроэнергии в нескольких микрорайонах.

    «25 сентября с 09.00 до 13.00 ч. – в мкр Самал-2, пр. 5 (между ул. 15 и пр. 29); с 14.00 до 18.00 ч. – в мкр Самал-2, пр. 9 (между ул. 28 и ул.15);

    27 сентября с 09.00 до 13.00 ч. – в мкр Самал-2, пр. 9 (между ул. 15 и пр. 6); с 14.00 до 18.00 ч. – мкр Самал-2, пр. 9 (между ул. 28 и ул. 15);

    28 сентября с 09.00 до13.00 ч. – в мкр Самал-2, пр. 9 (между ул. 15 и пр. 6); с 14.00 до 18.00 ч. – мкр Самал-1, ул. 10 (между ул. 20 и ул. 21)», - говорится в сообщении.

    Как ранее сообщалось, что подача горячей воды задерживается в Атырау.


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    Атырауская область Другие государственные органы ЖКХ
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