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Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Мая 2023, 01:57
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В части Атырау и двух пригородных поселках 10 мая отключат электричество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, акционерное общество «Атырау Жарык» предупредило об отключении 10 мая электроэнергии на части улиц города и двух пригородных посёлков. Сделано это будет для безопасного проведения капитальных работ по замене оборудования.

С 10 до 17 часов электроэнергии не будет в микрорайоне Жумыскер, на улицах Гарышкер, Актау, Жастар, Бекмагамбетова, Ак-Жайык, Муталиева, Муханжанова, Каспий, Кунанбаева, Абишева, Мерген, Мендекеш, Сатыбалдиева, Акын Сара, Сланова, Омарова, Баймуханова, в микрорайоне Рембаза, на улицах Жастар, Конарбева, Спутник, Нсанбаева, Кожахметова, Алдан Исаева, Казахстан, в поселке Ракуша.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.


Энергетика   Атырауская область   ЖКХ  
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